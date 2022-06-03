انضمام مساجد جديدة للبرنامج الصيفي للطفل بسيناء



انضمت ٩ مساجد جديدة بأوقاف شمال سيناء لتطبيق البرنامج الصيفى للطفل التابع لوزارة الأوقاف ،بواقع ثلاثة أيام ( الأحد والثلاثاء والخميس ) من كل أسبوع عقب صلاة الظهر مباشرة ، تحت رعاية فضيلة الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف. واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.



وقال الدكتور الشيخ إبراهيم جمعة مدير عام الأوقاف محافظ شمال سيناء، أن ذلك يأتي من منطلق إيمان وزارة الأوقاف بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة ، وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن ، إنما يشمل جوانب عديدة ، من أهمّها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية

الدروس الأخلاقية

وأضاف البرنامج الصيفى للأطفال بالمساجد يشمل على تدريس الآتى :

حفظ ومراجعة ما يتيسر من القرآن الكريم بالتجويد حسب قدرات كل طفل، و تفسير جزء (عم) من كتاب المنتخب فى تفسير القرآن الكريم ، والعمل علي التوعية بموسوعة الدروس الأخلاقية ، الي جانب تعليم بعض الآداب العامة ، وكذلك دروس فى السيرة النبوية

بالإضافة إلى إصدارات سلسلة رؤية للنشء، وأعداد من مجلة الفردوس.

وقال الدكتور الشيخ ابراهيم جمعة مدير عام الأوقاف ان البر نامح يستمر حتى نهاية العطلة الصيفية ، وذلك تحت إشراف امام المسجد .