لم تُرَ منذ 19 عاما.. ظاهرة فلكية فريدة تحدث اليوم الجمعة

يشهد العالم اليوم الجمعة ظاهرة فلكية فريدة لم تحدث منذ ما يقرب من 19 عاما وبالتحديد منذ عام 2004م.

ستصطف خمسة كواكب، هن: «عطارد، الزهرة، المريخ، زحل، المشتري» في مسار شبيه بالقوس، حول الشمس، وفقاً لصحيفة «إندبندنت» البريطانية.

ويتعين على الراغبين في رؤية الظاهرة، أن يستيقظوا قبل ساعة ونصف الساعة من شروق الشمس، ثم عليهم أن ينظروا إلى جهة الشرق.

وبحسب ما ورد عن جمعية الفلك الأمريكية، في الأيام الأولى من يونيو الجاري، لا سيما في يومي الثالث والرابع من الشهر، لن يكون كوكب الزهرة بعيدا جدا من الأفق.

ولفت المصدر للصحيفة أنه مع رصد قوس بيضاوي إلى جهة الجنوب الشرقي في السماء، يظهر كوكب المريخ قريبا من المشتري، فيما يتخذ زحل موقعه في ذيل القوس.

ولن يكون كوكب عطارد الذي سيدخل في هذا القوس، خلال الأيام الأولى من يونيو الجاري، مرئيا على الأرجح، إلا في حال كان الأفق صافيا وواضحا للغاية.

وقد يحتاج المهتمين بهذه الظاهرة إلى منظار، رغم أن هذه الكواكب الخمسة توصف في العادة بكواكب العين المجردة، لأن رؤيتها لا تحتاج إلى تلسكوب عندما يكون الجو ملائما.