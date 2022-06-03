عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لم تُرَ منذ 19 عاما.. ظاهرة فلكية فريدة تحدث اليوم الجمعة

الكواكب -صورة أرشيفية
الكواكب -صورة أرشيفية

يشهد العالم اليوم الجمعة ظاهرة فلكية فريدة لم تحدث منذ ما يقرب من 19 عاما وبالتحديد منذ عام 2004م.

ستصطف خمسة كواكب، هن: «عطارد، الزهرة، المريخ، زحل، المشتري» في مسار شبيه بالقوس، حول الشمس، وفقاً لصحيفة «إندبندنت» البريطانية.

ظاهرة فلكية مميزة..النجم كاستور وبولوكس اسفل القمر

انعدام ظل الظهيرة .. ظاهرة فلكية تتعرض لها الإمارات لمدة شهر

ويتعين على الراغبين في رؤية الظاهرة، أن يستيقظوا قبل ساعة ونصف الساعة من شروق الشمس، ثم عليهم أن ينظروا إلى جهة الشرق.

 وبحسب ما ورد عن جمعية الفلك الأمريكية، في الأيام الأولى من يونيو الجاري، لا سيما في يومي الثالث والرابع من الشهر، لن يكون كوكب الزهرة بعيدا جدا من الأفق.

ولفت المصدر للصحيفة أنه مع رصد قوس بيضاوي إلى جهة الجنوب الشرقي في السماء، يظهر كوكب المريخ قريبا من المشتري، فيما يتخذ زحل موقعه في ذيل القوس.

ولن يكون كوكب عطارد الذي سيدخل في هذا القوس، خلال الأيام الأولى من يونيو الجاري، مرئيا على الأرجح، إلا في حال كان الأفق صافيا وواضحا للغاية.

وقد يحتاج المهتمين بهذه الظاهرة إلى منظار، رغم أن هذه الكواكب الخمسة توصف في العادة بكواكب العين المجردة، لأن رؤيتها لا تحتاج إلى تلسكوب عندما يكون الجو ملائما.

 

ظاهرة فلكية فريدة كواكب الشمس الكواكب الخمسة العين المجردة تلسكوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها

تراجع الدولار وارتفاع الذهب إلى أعلى مستوى في شهر

خاص.. فرمان بإزالة لافتة حسن مصطفى من مجمع تواليتات الزمالك

رسوب 38 ألف طالب وطالبة في الشهادة الإعدادية بالقاهرة

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا والقنوات الناقلة

توقف عن تناوله باستمرار.. آثار جانبية خطيرة لـ الخيار

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة.. و155 طالبا يحصلون على الدرجة النهائية

الأولى على إعدادية القاهرة: نفسي أدخل طب

ترشيحاتنا

مصر في المجموعة الرابعة بـ مونديال ناشئات اليد

برشلونة يعلن عن قميص الفريق في الموسم الجديد

هل ثواب الصدقة يصل للميت؟

تحدد ملامح الطرازات المستقبلية.. جنرال موتورز تكشف عن بويك إليكترا X الكهربائية.. صور وفيديو

بسعر باهظ.. كافيار الروسية تكشف عن نسخة ذهبية من ساعة آبل Watch 7

أدعية مكتوبة في حب الله.. تقربك إلى ربك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم يأتِ الأفضل بعد.. هل وقعت محامية جوني ديب في حب موكلها؟

باحث عن الشهرة.. شاعر مغمور يتهم أم كلثوم بالأنانية وأحمد رامي بالهطل

في غياب خالد النبوي.. تكريم أسرة مسلسل راجعين يا هوى بالنادي الأهلي|صور

حد عاقل يخون دي!.. شاكيرا لـ بيكيه: أسألك الرحيلا

فيديو

فيسبوك يجمع شاب أمريكي بأمه بعد 20 عاما.. فيديو جراف

سيدة الشرابية.. تفاصيل القضية من ضرب الزوجة إلى قرار المحكمة.. تفاصيل

صاحب أغنية فيلم شهيدة .. نهاية حزينة للمطرب الهندي كيه كيه على المسرح "فيديوجراف"

حشرة البق .. علامات وجودها وكيفية التخلص منها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ