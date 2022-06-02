ظاهرة فلكية مميزة..النجم كاستور وبولوكس اسفل القمر

تشهد سماء مصر اليوم، ظاهرة فلكية مميزة يكون القمر اسفل النجم كاستور وبولوكس (ألمع نجوم برج الجوزاء او التوأم) وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن اليوم يكون القمر 2 يونيو يكون القمر اسفل كاستور وبولوكس (ألمع نجوم برج الجوزاء او التوأم).

ونوه أستاذ الفلك، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأشار أن الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

النجم كاستور

النجم كاستور رأس التوأم المقدم في الفلك (الإنجليزية: Castor أو Alpha Geminorum ) هو ثاني ألمع نجم في كوكبة التوأمان (كوكبة) وواحد من المع نجوم السماء طبقا لقائمة ألمع نجوم السماء.

ومع أنه يقدر طبقا لتقدير باير بأنه الألفا "alpha" إلا أنه في الحقيقة أقل من Beta Geminorum (رأس التوأم المؤخر) سطوعا.

يبعد رأس التوأم المقدم عن الأرض نحو 8و49 سنة ضوئية، بينما يبعد رأس التوأم المؤخر عنا 34 سنة ضوئية.

كوكبة التوأمان

كوكبة التوأمان هي من کوکبات في دائرة البروج وتقع بين كوكبتي الثور و السرطان. تعبر الشمس من خلاله في أواخر يونيو حتى نهاية يوليو إذ تصل خلال الذروة إلى النقطة الشمالية في حركتها الظاهرية على وجه السماء. تبرز كوكبة التوأمين بفضل النجمين الساطعين "رأس التوأم المؤخر" pollux و"رأس التوأم المقدم" Castor وهي تسمية مأخوذة من موقعي النجمين في الكوكبة.