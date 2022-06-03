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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هدي المفتي تشارك متابعيها كواليس عمهم

صدى البلد

نشرت الفنانة هدي المفتي صور جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت هدي في الصورة من كواليس فيلم عمهم برفقة الفنان محمد إمام، مما نال إعجاب متابعيها.

وطرح المنتج أحمد السبكي، البوستر التشويقي لأحدث أعماله “عمهم” للنجم محمد إمام والذي من المقرر طرحه بموسم عيد الأضحى المبارك في جميع دور العرض السينمائية.

“عمهم” بطولة محمد إمام وهدي المفتي ومحمد سلام وسيد رجب ومحمد أنور ورياض الخولي وايتن عامر ومحمد ثروت وأحمد فتحي ومحمد لطفي والشحات مبروك.


ومن إنتاج أحمد السبكي وتأليف وسام صبري وإشراف عام كريم السبكي وإخراج حسين المنباوي.

 

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