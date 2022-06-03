يوتيوب وتيك توك والألعاب يخترقون خصوصية وبيانات المستخدمين.. فيديو

يستخدم أغلب الناس في العالم كله، منصات التواصل الاجتماعي للتسلية والرفاهية والتواصل المثمر مع الأصدقاء والأقارب، ولكن لهذه المواقع جانب سبي في حياتنا، إذ تضيع الوقت، لكن هناك ما هو أخطر، وهو ما يتعلق ببياناتنا الشخصية.



وعرض برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يعرض على القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «جوانب سلبية عند استخدامات بعض التطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي»، حيث كشفت دراسة حديثة نشرتها إحدى الشركات المتخصصة، أن تطبيق أو تطبيقين فقط يمكنهما جمع بيانات تفصيلية عنا.



وخلصت الدراسة إلى أنّ منصة الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب" والمنصة الصينية "تيك توك" يمكنهما تتبع البيانات الشخصية للمستخدمين أكثر من أي تطبيقات أخرى، وأن يوتيوب يحصل على البيانات الشخصية للمستخدمين لأغراض خاصة مثل تتبع سجل البحث على الإنترنت.



حتى الألعاب على منصات التواصل الاجتماعي تمع المعلومات والبيانات الشخصية، وهو ما يتيح المعلومات المتعلقة بالمستخدمين والأشخاص المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، لذلك دائما ما يصدر الخبراء تحذيرات ضد تطبيقات مواقع السوشيال ميديا؛ لأنها خطيرة وتخترق خصوصية المستخدمين وتتخطى في اختراق خصوصياتها مرحلة الوصول إلى البيانات.

وتخترق التطبيقات، الرسائل المتبادلة والأرقام والمكالمات، بالإضافة إلى أنها متوفرة بشكل مجاني من أجل تحقيق أرباح من المعلومات التي يحتفظ التطبيق بها من هاتف المستخدم، وبخاصة أن استخدامها يكون لأغراض كثيرة، أبرزها الأغراض التسويقية.

