واشنطن أم طهران؟ من قدّم التنازلات الأكبر على ميزان المكاسب والخسائر بعد اتفاق أمريكا وإيران

أعاد الحديث عن تفاهمات أو اتفاقات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران طرح سؤال جوهري في الأوساط السياسية والدبلوماسية: أي الطرفين قدّم التنازلات الأكبر، واشنطن أم طهران؟

ورغم تباين الروايات الصادرة عن الجانبين، فإن الإجابة تبقى مرتبطة بطبيعة الالتزامات المتبادلة وحجم المكاسب التي يسعى كل طرف إلى تحقيقها.

من الجانب الأمريكي، تركز الإدارة في أي تفاهم محتمل على ضمان فرض قيود صارمة على البرنامج النووي الإيراني، وتعزيز آليات الرقابة والتفتيش التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يحد من قدرة طهران على تطوير أنشطة نووية مثيرة للجدل.

وتعتبر واشنطن أن نجاحها في انتزاع مثل هذه الالتزامات يمثل مكسباً استراتيجياً وأمنياً كبيراً.

في المقابل، تنظر إيران إلى رفع العقوبات الاقتصادية وتحرير أصولها المالية المجمدة واستعادة قدرتها على التعامل مع الأسواق العالمية باعتبارها أهدافاً رئيسية لأي اتفاق، حسب وكالة فرانس برس

وتؤكد طهران باستمرار أنها لن تقبل بتقديم تنازلات مجانية، وأن أي التزام نووي يجب أن يقابله مقابل اقتصادي وسياسي واضح.

ويرى خبراء العلاقات الدولية أن قياس حجم التنازلات لا يعتمد فقط على عدد البنود أو طبيعتها، بل على قيمتها الاستراتيجية لكل طرف، وفقا لوكالة رويترز، فقبول إيران برقابة أوسع على منشآتها النووية قد يُنظر إليه كتنازل سيادي مهم، بينما يُعد تخفيف العقوبات من جانب الولايات المتحدة تنازلاً مؤثراً لأنه يحد من إحدى أهم أدوات الضغط التي تمتلكها واشنطن.

وتشير تقديرات مراكز أبحاث غربية إلى أن الاتفاقات الناجحة عادة لا تقوم على مبدأ «الرابح والخاسر»، بل على تبادل المصالح وتقديم تنازلات متوازنة تسمح لكل طرف بإعلان تحقيق إنجاز سياسي أمام جمهوره الداخلي.

وفي ظل غياب نص رسمي معلن لأي تفاهم نهائي حتى الآن، تبقى مسألة الطرف الذي قدم التنازلات الأكبر محل جدل سياسي وإعلامي، فيما يؤكد مراقبون أن الحكم النهائي لن يكون ممكناً إلا بعد الكشف الكامل عن تفاصيل الالتزامات المتبادلة وآليات تنفيذها.