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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة: ضبط 50 طن قمح محلى ودقيق مدعم بمراكز تجميع مخالفة

صدى البلد

واصلت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين شن حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى ومراقبة الأسواق للحفاظ على استقرار الأسعار وتوافر السلع وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات احتكار السلع.

 


وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان مديرية التموين والتجارة بالمحافظة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية تمكنت من ضبط 1273 مخالفة تموينية متنوعة فى مجال مراقبة الأسواق وتمشيط المحال العامة والمخابز البلدية والبدالين التموينين ومحطات البنزين ومستودعات البوتاجاز . 


وأشار المحافظ إلى أنه تم خلال الشهر الماضي ضبط حوالى 41 طن قمح يتم تداوله وتجميعه وتخزينه بالمخالفة للقرارات المنظمة لذلك حيث تم ضبطهم داخل مخازن لتجميع الاقماح بمنطقة الزيدية بمركز أوسيم ( 7,6 طن ) ومركز تجميع بمنطقة الجزيرة الشقراء بمركز الصف ( 6,3 طن ) ومركز تجميع غير معتمد بمدينة العياط ( 13,4 طن ) وداخل سيارة نقل محملة بالأقماح بمركز العياط ( 2,5 طن ) وسيارة أخرى بمركز أوسيم ( 6 طن ) ومركز لتجميع الاقماح المحلية بالمخالفة بقرية بهبيت بالعياط وبحوزته ( 5  طن ) قمح محلى وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية . 
وأضاف راشد أن الجهود التموينية قد تمكنت من ضبط 9,5طن دقيق بلدى مدعم وذلك خلال عدداً من الحملات شملات ضبط سيارة نقل بحوزتها 105 جوال دقيق بأوسيم و 80 جوال بأحد المناخل الغير مرخصة بقرية برطس بمركز أوسيم و250 كجم دقيق محمل بتروسيكل بعزبة الجمل أمام مزلقان بشتيل بأوسيم و 27 جوال دقيق داخل منزل به مخزن تجميع بقرية شنبارى بأوسيم وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية. 


لافتا أنه تم ضبط 20 طن ارز داخل مؤسسة للتعبئة بغرض التربح وبيعها بالسوق السوداء وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة وذلك بقرية غمازة الكبرى بمركز الصف. 


ومن جانبه أشار طلعت حسن مدير مديرية التموين انه تم ضبط نصف طن سكر محمل داخل تروسيكل بأوسيم و 68 طن ملح طعام معبأ داخل مركز توزيع غيرمرخص ومنهم  طن منتهى الصلاحية وذلك بعزبة الخلايفة بحى الوراق؛ إضافة الى ضبط 720 لتر زيت طعام مجهول المصدر غير مدون عليه أى بيانات بقرية مسجد موسى بمركز أطفيح إلى جانب ضبط وغلق 2 مستودع بوتاجاز بقريتى الواصلين وطموه بأطفيح للتصرف فى 887 أسطوانة بوتاجاز منزلى وبيعها بالسوق السوداء .

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