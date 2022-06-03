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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتشال جثة شاب غارق في ترعة الكلابية بقنا

جثة غريق
جثة غريق

لقى شاب مصرعه غرقاً فى ترعة الكلابية بجوار كوبرى الشوينة بقرية الجبلاو التابعة لمركز قنا.

 

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا ، من مركز شرطة قنا ، يفيد غرق أحمد محمود إبراهيم ١٩ عاماً من قرية الصالحية، فى ترعة الكلابية، أمام قرية الجبلاو.

 

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دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا ، بفريق من الإنقاذ النهرى لانتشال الجثة من الترعة.


فيما دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قنا ترعة الكلابية جثة غريق الإنقاذ النهرى مستشفى قنا العام

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