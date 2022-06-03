ماجي بو غصن: كان عندي سرطان وأقرب صديقة ليا خانتني

حلت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن، في لقاء بسيدات الأردن ضمن مؤتمر نساء على خطوط المواجهة في نسخته الخامسة.

وقالت ماجي بو غصن: كان عندي سرطان، لمدة 3 سنوات وعملت عملية وكنت في مرحلة خطر بس مكنتش حاسة اني هموت".

وأضافت: “تعرضت للخيانة من اقرب صديقة ليا، وكانت صدمة صعبة كبيرة لأنها كانت من أقرب صديقاتي”.

ماجى بو غصن ومسلسل “أولاد آدم”

وكان آخر أعمال الفنانة ماجى بو غصن مسلسل “آولاد آدم”، والذى شاركت فى بطولته مع مكسيم خليل وقيس الشيخ نجيب، وتأليف رامى كوسا وإخراج الليث حجو.

مسلسل “للموت 2” ماجى بو غصن

وتعرضت ماجى بو غصن إلى أزمة أثناء تصوير مسلسل “للموت 2”، حيث تداول رواد التوصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشهد مرعب من كواليس تصوير المسلسل اللبناني، بطولة ماجي بو غصن، ودانييلا رحمة، ومحمد الأحمد.