أخبار الفن| نجاة ماجي بو غصن من حريق ..المصرية فرح الديباني تحيي حفل فوز الرئيس ماكرون

نشر قسم الفن في موقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة ونستعرض في السطور التالية أبرزها:

مؤلف مسلسل بطلوع الروح: مفاجآت كثيرة في الحلقات القادمة

قال السينارست محمد هشام عبية مؤلف مسلسل "بطلوع الروح"، تم اختطاف المحاسب المالي أو "محاسب اللوكيشن" الخاص بشركة صباح إخوان، في منطقة بعلبك بلبنان من قبل جماعة مسلحة، ولم يظهر حتى الآن للأسف الشديد، وردي على اتهامات اقتباسي للمسلسل من 3 أفلام ومسلسل، إن لو ده حصل يبقا أنا مؤلف شاطر، جاء ذلك خلال تصريحات إذاعية.

نجاة فريق عمل مسلسل للموت2 من فقدان الحياة خلال التصوير

تداول رواد التوصل الإجتماعي مقطع فيديو لمشهد مرعب من كواليس تصوير المسلسل اللبناني «للموت2»، بطولة ماغي بو غصن ، دانييلا رحمة ، محمد الأحمد.



عايدة فهمي: كنت متخوفة من دوري في مسلسل جزيرة غمام

أكدت الفنانة عايدة فهمي، إنها كانت متخوفة من دورها في مسلسل “جزيرة غمام”.



بسبب أحلام سعيدة.. وصلة ضحك بين شيرين عبد الوهاب وشيماء سيف

نشرت الفنانة شيماء سيف فيديو جديد وهي ترقص وتغني أغنية "كلها غيرانة"، للنجمة شيرين عبد الوهاب، في أحد مشاهدها في مسلسل "أحلام سعيدة" عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

بعد إحيائها حفل فوز الرئيس الفرنسي ماكرون .. من هي فرح الديباني؟

أحيت المطربة المصرية فرح الديباني، حفل فوز الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بالانتخابات الرئاسية، حيث أدت النشيد الوطني الفرنسي أثناء الاحتفالات.