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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الطرق الوديّة مكنتش نافعة .. تجدد الخلافات بين خالد عليش وطليقته

صدى البلد

تجددت الخلافات مرة أخرى بين الإعلامي خالد عليش، وطليقته ميما الشامي، بعدما أخذ حكم  برؤية ابنته 11 ساعة في الأسبوع.

و كتبت طليقة  ميما عبر حسابها بموقع فيسبوك :  لو في حد محتاج توضيح أو هيفهم هي ميما، للأسف عمري ما كنت هحكلها حاجة وربنا الشاهد على قراري كنت بحاول وكل المحاولات فشلت، والطرق الودية مكنتش نافعة وأقسم بالله العظيم دة اتقلي واتقال لأخواتي وأصحابي قضية الرؤية أنا رفعتها عشان أكسرك بس أنتي مبتتكسريش، هي الناس اللي بتهاجم وبتتكلم وبتقولو مبروك أنا ياجماعة كنت مدياله أكتر من ١١ ساعة وعشان فلوس اعترض على الاستضافة ويشهد ربنا عليا، وعمر ما البنت كملت معاه ٨ ساعات وكان بيرجعها.

طليقة خالد عليش: رفعت قضية الرؤية عشان أكسره

خالد عليش بعد الحكم برؤية طفلته: هل يريح الأم وأصحابها إني ماشوفش البنت "فيديوجراف"

واستكملت : «اتبسط وأبعت أي كلام مؤذي ليا وللي حوليا وأعمل كل اللي أنت عايزه فيا بس في الآخر ميما مش هتعرف، بس لما الناس عرفت إية الفكرة والله مش مستوعبة، كلامنا في الموضوع دة حقنا أحنا التلاته ليه تاخد قرار نيابة عنها وندخلها فيه، ليه في مدرستها والنادي من حق كل الناس توقفني تسألني عن صحة اللي بيتقال لية البنت تسمع كلام عن مامتها وباباها عشان حد فينا ينتصر؟، والله العظيم أنا مبفكرش في أني أبان صح أنا بفكر في بنت ملهاش ذنب من حقها كانت تعيش في سلام بنا حتى لو حد فينا سيء».

و تابعت : «لو بايدي دلوقتي أعمل أي حاجة عشان اسم بنتي ميبقاش متداول بالشكل ده كنت عملت، قرار المحكمة ليس انتصار ومش ضد رغبتي بس للأسف أنت خسرت، خسرت أنه مهما المشاكل كانت بنا كانت هتفضل بنا وكان ممكن يوم تتنسي ومتوصلش لبنتنا، للأسف هتفضل البنت تدفع تمن شهرتك وتراندات اتعملت عليها، أرجوكم التزموا الصمت عشان خاطرها مش عشاني .

و اختتمت حديثها : واسفة مرة تانية انا مش هعمل اي حوار مش هدي اي تصريح مش هطلع اي لايف ولو بايدي اعمل المستحيل عشان اشيل صور بنتي من الاخبار اللي نزلت عننا 
بيتهيالي كدة كل حد كان نفسه في حاجة عملها وكل كان نفسه في حاجة قالها وكل اللي كان عايز يبان انه بيدعم بان كفاية بقى وكل واحد يشوف حاله وحياته وشغله ونفكر بعقل ازاي هتعدي البنت المحنة دة وتبقى سعيدة ومبسوطة مع كل اللي بيحبها وميضرهاش وربنا يكتب للجميع الخير ويهدي كل واحد غلط في حقها

تعديل اخير :ورحمة ابويا ماهيكون عندي رد تاني مهما اتقال واتنشر صور وسكرينات لان واضح ان مفيش فايدة وهتفضل نتكلم ونرد  ونشير ومش هنوصل لخير ابدا 
والله كل حاجة ليها رد واثبات وكل كلمة بتتقال مش حقيقية سيباها لربنا يظهر الحق
 

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