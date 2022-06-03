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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مناخ أرضنا: فرص لتحفيز الشباب على المشاركة في COP 27 بشرم الشيخ

صدى البلد

أتاحت مبادرة "كلايماثون" مؤخرًا الفرصة أما شباب المبتكرين، والمهتمين بالقضايا والمشكلات البيئية، المنافسة، بأفكار تعالج تحديات المناخ المحلية، وخاصة في ظل استعداد مصر لاستضافة قمة المناخ COP 27، نهاية نوفمبر الجاري.


قال المهندس صابر عثمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مناخ أرضنا –منظمة مجتمع مدني معنية بالبيئة- نسعى لدعم كل من لديهم فكرة تستحق أن يشار إليها بالبنان، وفي حالة قدرة فريق الشباب على تطوير وتحسين فكرته، والحصول على المركز الأول بالمحافظة، سوف يتم إشراكه في المسابقة الوطنية، وصاحب أفضل فكرة على المستوى الوطني سوف يتم إشراكه في مسابقة كلايمثون الدولية.


وأضاف، أن المبادرة تهدف إلى إيجاد حلول للحد من الانبعاثات الكربونية المُسببة لتغير المناخ، وفي نفس الوقت التعايش والتكيف مع تأثيراته عن طريق توفير فرصة للمواطنين للمشاركة الفعالة من خلال تقديم أفكار لمبادرات ومشروعات لمواجهة تحديات المناخ المحلية في كل دولة.


إذا استطاع الفريق الحصول على مركز متقدم دوليا من المركز الثلاثة الأوائل سيتم احتضانه وتقديم دعم مادي وفني حتى تطبيق الفكرة في الواقع.


وأكد عثمان، أن "مناخ أرضنا" تسعى لتفعيل والتنسيق مع كافة محافظات الجمهورية حتى تكون هناك فرص متساوية للشباب للمشاركة، والفريق الفائز سيشارك في قمة المناخ بشرم الشيخ.

ووجه عثمان رسالته للشباب.. قائلًا: أي فكرة قد تبدو لك صغيرة أو غير مؤثرة فهي مهمة ومن الممكن المشاركة بها، فالأفعال الصغيرة بالتكرار يصبح لها آثر كبير، ولن يستطيع حل مشكلات مصر البيئة الا أبنائها.

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