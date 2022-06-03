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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض الفيديدو التشويقي للنسخة الكورية لمسلسل La Casa De Papel

لنسخة الكورية لمسلسل
لنسخة الكورية لمسلسل La Casa De Papel

طُرح مؤخرًا، الفيديو التشويقي من المسلسل الكوري Money Heist: Korea، وهو النسخة الكورية من مسلسل La Casa De Papel، على أن يتم طرحه عبر نتفليكس يوم 24 يونيو الجاري.

وكانت نتفليكس طرحت الفيديو الدعائي الأول من الموسم المرتقب لمسلسل La Casa de Papel ولكن هذه المرة يظهر بنسخة كورية وتعرض فقط على منصتها العالمية.

ظهر في الفيديو الدعائي لمسلسل  Money Heist: Korea شخص يقف أمام تمثال سلفادور دال الشهير الذي اتخذته العصابة شعارا لها، ويفكر في خطته فيما ظهرت سيدة يبدو أنها محققة الشرطة.

أعلنت نتفليكس مؤخرا استعدادها لطرح نسخة جديدة من مسلسل La Casa de Papel الذي حطم أرقامها القياسية في أرقام المشاهدات ولكن هذه المرة بأبطال من كوريا الجنوبية.

من المقرر طرح مسلسل البروفيسور الكوري خلال العام الجاري، بعنوان "سرقة الأموال" كوريا- المنطقة الاقتصادية المشتركة". 

 

مسلسل برلين 

في الوقت نفسه قررت منصة “نتفليكس” إنتاج مسلسل منفصل عن إصدارها الناجح الشهير الذي طرحت موسم الأخير مؤخرا، يحكي عن قصة حياة برلين الشخصية المفضلة لمحبي هذه السلسلة الإسبانية. 

واجتمع أبطال مسلسل  Money Heist المعروف عربيا باسم البروفيسور، في العرض الخاص الاحتفالي الذي أقيم في مدريد بحضور أكثر من 5 آلاف معجب بالعمل الأشهر في تاريخ الدراما الإسبانية. 

وأعلن الممثل الإسباني بيدرو ألونسو على هامش هذه الفعالية، أنه سيقدم مسلسلا منفصلا لشخصية برلين التي يقدمها، وتعلق بها الجمهور على مدار المواسم السابقة لمسلسل Money Heist.

من المقرر طرح المسلسل الذي يحكي قصة حياة برلين الحكيم عبر منصة نتفليكس عام 2023 بحسب موقع فاريتي.

 

مسلسل La casa de papel

مسلسل La casa de papel تدور أحداثه حول مخطط سرقة وسطو على منشآت حيوية إسبانية، بثت حلقاته على مدار أربعة مواسم، وعُرض لأول مرة في 2 مايو 2017 وطرح موسمه الرابع في 3 أبريل 2020.

عرض الجزء الرابع من المسلسل الناجح على مستوى العالم، الذي يسمى أيضا Money Heist، في أبريل 2020، ونال مشاهدات عالية خاصة لتزامن موعد طرحه مع الإغلاق في معظم دول العالم نتيجة انتشار جائحة كورونا.

انتهت أحداث الموسم الرابع بمفاجآت عديدة لجمهور La Casa De Papel أبرزها وصول المحققة أليثيا سييرا إلى مقر اختفاء البروفيسور، والمكان الذي يدير منه عملية السرقة التي تدور داخل دار الصك الملكية الإسبانية. 

أيضا قتلت واحدة من شخصيات مسلسل La Casa De Papel المحببة لدى الجمهور، وهي نيروبي، لذا لم يتوقع الجمهور مشاهدتها مرة أخرى في أحداث الموسم الأخير.

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