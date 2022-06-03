رئيس جامعة القاهرة ينعى شهداء الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بـ مالي

ينعي الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ومجلس الجامعة وقيادتها، شهداء الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالي.

ويتقدم رئيس جامعة القاهرة بخالص العزاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس الأركان، وقيادات ورجال القوات المسلحة، داعيًا الله أن يحفظ مصر ورجال قواتها المسلحة.

وأكد الدكتور الخشت، أن القوات المسلحة المصرية دورها لا يتوقف على الشأن الداخلي بل يمتد لحفظ الأمن والسلم الدوليين والذي ينبع من إيمانها التام بأهمية السلام والعيش المشترك والقضاء على الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة.