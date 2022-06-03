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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة القاهرة ينعى شهداء الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بـ مالي

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

ينعي الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ومجلس الجامعة وقيادتها، شهداء الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالي.

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الإثنين.. امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الدراسات العليا بآداب القاهرة

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الأسبوع القادم.. امتحانات الماجستير للفصل الدراسي الثاني ترم ثالث بتمريض القاهرة

ويتقدم رئيس جامعة القاهرة بخالص العزاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس الأركان، وقيادات ورجال القوات المسلحة، داعيًا الله أن يحفظ مصر ورجال قواتها المسلحة.

وأكد الدكتور الخشت، أن القوات المسلحة المصرية دورها لا يتوقف على الشأن الداخلي بل يمتد لحفظ الأمن والسلم الدوليين والذي ينبع من إيمانها التام بأهمية السلام والعيش المشترك والقضاء على الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة.

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