أمجد الحداد: المناعة المكتسبة من لقاحات كورونا تستمر 6 أشهر

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعية والحساسية بالمصل واللقاح، في تعليقه على تصريح منظمة الصحة العالمية، بأن أكثر من ثلثي سكان العالم ربما يكون لديهم مستويات كبيرة من الأجسام المضادة لفيروس كورونا، "نأمل في الوصول للمناعة المجتمعية في أقرب وقت، ومتحور أوميكرون عمل ذلك من خلال انتشاره السريع".

وأضاف أمجد الحداد خلال مداخلة هاتفية لرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "وصلنا لمعدل تكوين مناعي جيدا جدا خلال فترة وجيزة بسبب لقاحات كورونا متحور أوميكرون، ولكن هذه المناعة وقتية تستمر لمدة 6 أشهر فقط من تكوين الأجسام المضادة، والتي يتم تكوينها خلال أسبوعين من الإصابة، وتستمر لما يقرب من 3 أشهر، أما الأجسام المضادة التي تتكون من اللقاحات تستمر لمدة 6 أشهر".

وتابع أن الإصابة بفيروس كورونا واللقاح المضاد له، لا يعطيان مناعة أكثر من 6 أشهر فقط، والمناعة تعطي نوعا من عدم تحور الفيروسات، بمعنى أنه اكتساب الأجسام المضادة تقلل من فكرة تحور الفيروس ويضعفه أيضا.