فان دايك VS لوكاكو.. التشكيل الرسمي لـ بلجيكا وهولندا بالأمم الأوروبية

أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي بلجيكا وهولندا، عن التشكيل الرسمي للفريقين في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

وقرر البلجيكي مارتينيز، البدء بكل من دي بروين ولوكاكو.

تشكيل بلجيكا

حراسة المرمى: مينيوليه.



خط الدفاع: فيرتونجين، بوياتا، ألدفايريليد.



خط الوسط: كاستانيي، فيتسل، دي بروين، مونييه.



خط الهجوم: هازارد، لوكاكو، فاناكين.

تشكيل هولندا

بينما جاء تشكيل هولندا كالتالي:

حراسة المرمى: سيلسن.



خط الدفاع: تيمبر، فان دايك، ناثان آكي.



خط الوسط: دومفريس، كلاسين، دي يونج، بليند.



خط الهجوم: بيرجويس، بيرجوين، ممفيس ديباي.