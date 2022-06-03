إعلام القاهرة تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى غدا

أعلنت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن موعد عقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021-2022 .

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى ، إن كلية الإعلام تبدأ غدا أول ايام امتحانات الفصل الدراسى الثانى ، مؤكدة على أن الامتحانات ستعقد حضوريا بالكيلة .

وفى نفس السياق ، وكانت قد كشفت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، موقف جداول الامتحانات للفصل الدراسى الثانى بعد اعتراض الطلاب عليها .

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى خلال تصريح لصدى البلد ، قمنا بعرض الجدول على الطلاب واتحاد الطلبة تواصلوا مع الطلاب، مؤكدة ان الكلية قامت باتخاذ كل التعديلات المقترحة وتم التعديل وفق طلباتهم بقدر الإمكان.

على الجانب الأخر ، استعرض الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول نتائج أعمال القافلة التنموية الشاملة التي أطلقتها الجامعة لمدن حلايب والشلاتين وأبو رماد في الفترة من 25 إلي 29 مايو الماضي، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار الدور التنموي والخدمي الذي تقدمه الجامعة بالتنسيق مع أمانة مجلس الوزراء والأمانة العامة لوزارة الدفاع ومحافظة البحر الأحمر والمجالس المحلية والتنفيذية بالمناطق الحدودية المشار إليها.

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص الجامعة على المشاركة الفعالة والإيجابية في مبادرة "حياة كريمة"، وتنظيم القوافل التنموية الشاملة للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا بهدف تقديم الخدمات الصحية والمجتمعية، وحماية ودعم أهالي المناطق الحدودية والنائية والاهتمام بهم على الوجه الأكمل، وتخفيف العبء عن كاهلهم، وتقديم كافة أوجه الرعاية لمختلفة لهم.

وصرح دكتور محمد الخشت، أن القافلة التنموية الشاملة أجرت الكشف الطبي على 2440 حالة مرضية تم علاجها وصرف الأدوية اللازمة لها بالمجان، وذلك في العديد من التخصصات من بينها 336 حالة باطنة عامة، و130 حالة جراحة عامة وأطفال، 203 حالة نساء، و19 حالة مخ وأعصاب، و219 حالة جلدية، 289 حالة أطفال، و254 حالة عظام، و202 حالة رمد، و165 حالة أنف وأذن، و 112 حالة جهاز هضمي وسونار، و293 تحليل، و62 حالة صدرية، و156 حالة أسنان. كما تم تحويل 19 حالة حرجة للعلاج بمستشفيات جامعة القاهرة، في تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأطفال، والعظام، والمناظير، وأمراض النساء والتوليد، والجلدية، حيث يعكف على رعاية هذه الحالات نخبة من الفرق الطبية بمستشفى قصر العيني.

وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن القافلة نظمت 31 ندوة توعوية وتثقيفية للأهالي بمختلف الفئات العمرية إلى جانب عدد من ورش العمل والأنشطة في مجالات رياض الأطفال استفاد منها نحو 210 طفل، وفي التمريض استفاد منها نحو 492 فرد، وكذلك في الطب البيطري حيث تم علاج وصرف الأدوية لعدد 1930 حالة، تم إجراء 22 عملية جراحية.

