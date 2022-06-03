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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

CNN: مساع أوروبية أمريكية لإقرار هدنة في أوكرانيا

CNN: مساع أوروبية
CNN: مساع أوروبية أمريكية لإقرار هدنة في أوكرانيا

قالت تقارير أمريكية إن الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، يجتمعون بشكل منتظم في الأسابيع الأخيرة  لبحث أطر العمل المحتملة لوقف إطلاق النار وإنهاء الصراع في أوكرانيا عن طريق التفاوض.

ونقلت شبكة CNN عن مصادر مطلعة على الاجتماعات، إن واشنطن وحلفائها في بريطانيا وأوروبا ناقشوا الأطر المحتملة لإقرار هدنة في أوكرانيا وتسوية النزاع عبر المفاوضات.

وقالت إن إيطاليا اقترحت اجتماع سابق الشهر الماضي، أن تلتزم أوكرانيا الحياد تجاه حلف شمال الأطلسي "الناتو" مقابل بعض الضمانات الأمنية، وأن تُعقد مفاوضات بين كييف وموسكو بشأن مستقبل شبه جزيرة القرم وإقليم دونباس.

وأشارت إلى أن أوكرانيا لا تشارك بشكل مباشر في هذه الاجتماعات، على الرغم من إعلان الولايات المتحدة التزامها بمبدأ "لا شيء يتعلق بأوكرانيا بدون أوكرانيا".

وأبدى مسؤولون غربيون وأمريكيون قلقا متزايدا من أن يطول أمد الحرب ربما لسنوات، إذا لم تجلس روسيا وأوكرانيا على طاولة المفاوضات لتتوصل إلى اتفاق.

وحسب المصادر، ليس من الواضح ما إذا كانت هذه المناقشات ستُترجم إلى محادثات تسوية نهائية لإعلان الهدنة، حيث لا تزال إدارة الرئيس جو بايدن لا ترى أي احتمال حقيقي لأي اختراقات دبلوماسية أو وقف إطلاق نار في وقت قري.

بينما قال مسؤولان من حلف الناتو إن أوكرانيا لا تبدي رغبة كبيرة في التفاوض، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن القصف الروسي والعملية العسكرية، دمرت فكرة تقديم أي تنازل لروسيا، فيما تبدي موسكو القليل من الاهتمام لإجراء محادثات جادة.

وفي وقت سابق، قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"  إن روسيا ستواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى تتحقق جميع أهدافها.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن "أحد الأهداف الرئيسية للعملية هو حماية الناس في جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوجانسك الشعبية"، مشيرا إلى أنه "تم اتخاذ تدابير لضمان حمايتهم وتحققت نتائج معينة".

وأكد الكرملين أن أهدافا "معينة" تحققت بعد 100 يوم من العملية العسكرية في أوكرانيا والعمل متواصل لحين تحقيق كل الأهداف.

من جهته، شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، في اليوم الـ100 من العملية الروسية في بلاده، على أن "أوكرانيا ستنتصر".

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