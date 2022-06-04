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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لاستخدامها في إنتاج الخبز.. الانتهاء من زراعة 15 فدان بطاطا بالوادي الجديد

زراعة البطاطا
زراعة البطاطا

أعلنت مديرية الزراعة بـ الوادي الجديد، عن الانتهاء من زراعة 15 فدانا بمركز الداخلة ومتابعة مبادرة زراعة البطاطا، وذلك للخروج بأفضل إنتاجية وأفضل عائد اقتصادي لاستخدام المحصول في إنتاج الخبز من دقيق البطاطا، وذلك بعد نجاح تجربة إنتاج الخبز من دقيق القمح والبطاطا بواقع 2/3 قمح و1/3 بطاطا ومطالبة المحافظ بتعميم التجربة بمخابز المحافظة .

وقال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة إن ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء المحافظ محمد سالمان الزملوط بزراعة 100 فدان بطاطا واشراف علمي من الدكتور عبد المنعم الجندي رئيس بحوث بمحطة بحوث سخا بكفر الشيخ وتحت إشراف مديرية الزراعة.

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وأضاف المرسي ان محصول البطاطا وفير الإنتاج وله فوائد صحية حيث إنه منزوع السكر، مشيرا إلى أنه الحل الأمثل لتوفير الخبز المدعم للمواطنين بتكاليف اقل.

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