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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

30 حلقة وحكايات لأول مرة.. تفاصيل أخر برامج سمير صبري التليفزيونية

سمير صبري
سمير صبري

كشف المنتج صفوت غطاس عن تفاصيل أخر برامج  الفنان الراحل سمير صبري التليفزيونية، والذي لم يعرض على الشاشات بعد. 

وقال صفوت غطاس فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد: أن الفنان سمير صبري قام بتصوير البرنامج قبل وفاته بعام ، ويبلغ عدد حلقات 30 حلقة ، ومدة كل حلقة تتراوح بين من 5 الى 7 دقائق فقط . 

وتابع صفوت غطاس: الراحل سمير صبري اتخذ قرار بتصوير البرنامج والذي سرد فيه حكايات لم تعرض بعد عن مواقف جمعته بالمشاهير سواء الفنية أو الرياضية أو السياسية ، وقام بالإتصال به ليقوم بإرسال كاميرات ومعدات التصوير في منزله، وبالفعل تم تصوير الحلقات كاملة. 

وأضاف المنتج صفوت غطاس قائلاً: الإعلامية إيمان أبو طالب عرضت في برنامج بالبند العريض ما يقرب من ثلاثة فيديوهات من الحلقات، وحتى الآن لم أتعاقد مع أى قناة تليفزيونية لعرض البرنامج، إلا أن الأمر وارد . 

أخر أيام سمير صبري :

وكانت قد قالت الفنانة ميريت عمر الحريري٫إن الفنان سمير صبري حالة خاصة فنيا وإنسانيا ولن يتكرر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "cbc"،: "بعض الناس اختصروا تاريخ سمير صبري في المهاترات"٫ لافته: "الجميع يتحدث الآن بعد وفاة سمير صبري وهو ليس له حق الرد٫ لماذا لم يتحدثوا في هذا الشأن في حياته".

سمير صبري 

وأشارت: "الكثير يثيرون موضوعات سواء أنه كان متزوجا ولديه أبناء أو غيره٫ وما يحدث شيء محزن"٫ متابعو: "ما نطلبه من الجميع أن يتحدثوا عن تاريخه الفني".

وأكدت الفنانة ميريت عمر الحريري:: "سمير صبري أسطورة وليس فنانا عاديا"٫ لافتا: "كان لا يرفض التصوير مع الجمهور في آخر أيامه في المستشفى".

سمير صبري 

مخرج برامجه يتحدث :


 كشف محمد تركي مخرج برامج الفنان سمير صبري عن رأيه فى الجدل المثار حول وجود أبناء للفنان الراحل. 

وأكد محمد تركي فى تصريحات تليفزيونية، أن على مدار سبع سنوات لم يسافر الفنان سمير صبري إلى لندن ، بل أن السفريات التى شهدتها كانت للسعودية ودبي فقط.

وتابع محمد تركي قائلا: "إذا فكرت بمنظور الأب فلساني يعجز عن تكذيب سمير صبري ولكن إذا تحدثنا بأسلوب من المنطق، فلا يوجد أي شاهد من الشواهد يدل على وجود ابن أو حفيد  له.

سمير صبري 

وأضاف محمد تركي، شاهدت صورا كثيرة للفنان الراحل سمير صبري في  منزله مع والدته  وجوائز وشهادات تقدير ولكني لم أر صورة له مع نجل أو حفيد، والمرة الوحيدة التى شاهدت صورة إلى شاب قال لى إنه ابن الوحيد حاولت أن أقوم بتصويرها رفض ونزعها على الفور".

وحول وجود أن له من فنانة شهيرة قال محمد تركي: "كان هناك تكريم لتلك الفنانة الشهيرة وسمير صبري في مسرح الإبداع وشاهدتهم في مكان واحد ولم يحدث تصافح بينهما وأشهد أنه علاقته بها كان صداقة ولكن رأيي الشخصي وهاتفه كان معي طول الوقت فأنا أعتقد أن علاقتهما صداقة فقط".

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