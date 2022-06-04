نظافة القاهرة: نشاط مكثف باستخدام آلات الشفط الحديثة بأحياء المنطقة الشمالية.. صور

وجه اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة الإدارة المركزية للنظافة والمهندس ممدوح اليماني مستشار رئيس الهيئة للنظافة والمهندس عمر منير مدير المنطقة الشمالية ورؤساء الأفرع لتحسين مستوى النظافة والتجميل والإنارة بكامل تجهيزاتها بالمنطقة والعمل على كافة المحاور في وقت واحد.

وفي هذا السياق قامت فرق العمل بالمنطقه الشماليه بكافة أحيائها برفع كفاءة النظافة وتجريد الأتربة وغسيل وتطهير البلدورات والأرصفة بكافة أرجاء المنطقة وتحسين المظهر العام.

ففي أحياء الزيتون والحدائق والزاوية الحمراء وشبرا والشرابية والساحل وروض الفرج والأميرية تعمل فرق النظافة بكامل طاقتها في التجريد وتشغيل سيارات ومعدات الشفط الجديده، والتي يتم العمل بها في نقلة نوعية لمفهوم الادوات التقليديه لإنجاز مهام الهيئة في رفع تراكمات وتجريد الأتربة بأيدي عمال ومهندسي الأفرع كلا في قطاعه ومنطقته.

كما يتم المتابعة اليومية الواردة من المقالب العمومية التابعة للهيئة بكل أعمال متعهدي الجمع السكني بالمنطقة الشمالية بكافة الأفرع ومدي الخدمة المقدمة من متعهدي الجمع السكني ونسبه الجمع من المربعات السكنية والمتابعة والتقييم اليومي لعملية الجمع.

ووجه رئيس الهيئة باستمرار العمل والمجهود المبذول على مستوى المنطقه الشماليه لإظهارها بالمظهر اللائق الذي تستحقه.

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