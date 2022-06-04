تقطع لإقامة مشروعات.. محبي الأشجار: فقدنا 3 آلاف شجرة في مصر الجديدة

أكدت أسماء الحلوجي، استشاري تنسيق طبيعة المواقع ورئيس مجلس إدارة جمعية محبي الاشجار، أنه يتم قطع الأشجار لإقامة مشروعات الطرق ومن الواضح للجميع قطع الشجر لمصلحة المشاريع والكباري ويمكن المحافظة على الأشجار أثناء إقامة المشروعات، لافتة إلى أن هناك دعوى قضائية تطالب بمنع قطع الأشجار من الشوارع.

وأضافت أسماء الحلوجي، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، معظم احياءنا تاريخية وقديمة وفقدنا الإحساس فيها بالحياة في الشوارع، مشددة على ضرورة احترام حق الأجيال القادمة بعدم قطع الأشجار، قائلة: "لا توجد هوية للشوارع بعد قطع الاشعار ومصر الجديدة فقدت نحو 3 آلاف من الأشجار".

وأوضحت أسماء الحلوجي، رئيس مجلس ادرة جمعية محبي الاشجار، أن الشجر له وظيفة بيئية في ظل التغيرات المناخية الراهنة، لافتا إلى أننا فقدنا كمية كبيرة من الأشجار النادرة فى مصر.

https://youtu.be/47GRposzgIU