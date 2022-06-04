خطوات لمكياج صيف مثالي ضد الماء

هناك العديد من التي يجب أن نتبعها خلال خطوات لمكياج صيف مثالي، وذلك لأن مشاكل البشرة تزداد في فصل الصيف، مما يجعل البشرة تبدو مرهقة وشاحبة.. لذا سنقوم بذكر أهم خطوات لوضع مكياج مثالي في فصل الصيف.

خطوات لمكياج صيف مثالي



كريم الأساس و البودرة في الصيف

يعتبر وضع كريم الأساس والبودرة في الصيف تحدي كبير لكي يبقى ثابت لفترات طويلة دون ان يتم إزالته أو السيلان على الوجه يعطي شكل غير مثالي وباهت للبشرة، لذا هناك بعض الخطوات التي يجب أن نتبعها عند وضع كريم الأساس والبودرة في فصل الصيف.



ومن أهم الطرق التي يمكن أن تساعد فعند وضع كريم الأساس والبودرة في فصل الصيف، هو أن تقومي بتوزيع كريم الأساس على الوجه على شكل فراشة، أي البدء بوضعه على الجبين ومن ثم النزول إلى جانبي الأنف. ومن ثم اتجهي نحو الذقن وارسمي بواسطة كريم الأساس علامة V. ومن ثم تابعي دهن الوجه بهذه النقاط التي حددتها حتى يتوزع الكريم عليه بالطريقة المناسبة.



وضمان شكل مثالي لكريم الاساس والبودرة في الصيف فيجب اختيار كريم الأساس الجاف وليس البراق، فهو يساعد على التخفيف من لمعان البشرة ويمنحها إطلالة طبيعية خلال فصل الصيف .



وغالباً ما تختارين توزيع كريم الأساس بالاسفنجة الخاصة به، ولكن في فصل الصيف تفادي استعمالها فهي لا تساعد على تثبيته، بل الجأي الى يديك لدهن الوجه وتثبيت كريم الأساس على البشرة عند توزيعه.



ويعتبر وضع البودرة بعد كريم الأساس مباشرة ذات اللون الخفيف من الطرق المساعدة في تثبيت كريم الأساس. لذا بعد وضعه على الوجه، ضعي فوقه البودرة الفضفاضة لتحميه من آثار الشمس في الصيف. وبالتالي تحولين دون زوال كريم الأساس أو سيلانه، فيبقى ثابتاً بواسطة البودرة التي تخفّف من افرازات البشرة.



ويمكن استخدام مثبت المكياج أن يساعد في الحفاظ على مكياجك؛ حيث أنه يجب عند تطبيق كريم الأساس على البشرة رش رذاذ تثبيت المكياج مباشرة فوقه، للحصول على النتيجة المرجوة.







ماسكرا ضد الماء في مكياج الصيف

ويجب استخدام ماسكرا ضد الماء في مكياج الصيف، وذلك لتجنب ان تسيح تحت وفوق العينين مع التعرق عند الخروج من المنزل، أو عندما عند التعرض للماء، إن كنتي تضعين المكياج خلال قضاء عطلتك الصيفية على أحد الشواطئ .



ويجب استخدام ماسكرا ضد الماء حتي لا تفسد مظهر عينيك مع الحر والعرق خاصة اذا كنت تستعملي نظارة طبية، وهناك العديد من الأنواع والماركات التي تفوقت في هذا الأمر، والتي لاقت رواجا كبيرا بين النساء.

خطوات لمكياج صيف مثالي



انعشي بشرتك من خلال مكياج الصيف

وإن كنتي ممن يبحثون عن طرق لإنعاش بشرتك من خلال مكياج الصيف فهذا يعني بأنه يجب عليك إختيار مكياج مقاوم للماء والعرق، وذلك حتى لا يفسد مظهرك ويتلف بمجرد خروجك من المنزل.



ويجب المراعاة عن وضع المكياج في فصل الصيف ان يكون المكياج خفيف لأقصى درجة خاصة فترة النهار دون وضع طبقات من الكونسيلر او كريم الأساس حتى لا يتشقق مع الخطوط التعبيرية، وقد يكفي إستخدام الكحل و ملمع الشفاة و قليلاً من الماسكرا المضادة للمياة.



وقبل وضع الماكياج يجب أن تغسلي بشرتك جيداً بالماء البارد و بغسول منعش، ثم مرري قطنة مبللة بماء الورد لغلق المسام المفتوحة بالبشرة و للتقليل من الهالات السوداء، ويجب استخدام ماسكرا ضد الماء حتي لا تفسد مظهر عينيك مع الحر والعرق خاصة إذا كنت تستعملين نظارة طبية.



ويجب الإبتعاد عن كريم الأساس والبودرة الكريمي او البودرة المائية، وذلك لانها لن تصمد طويلاً، وبالأخص مع أصحاب البشرة الدهنية وحرارة الجو،بالإضافة إلى أنها قد تسبب في العديد من الأضرار للبشرة. لذا يمكن إستخدام البودرة السائلة بدلا منها على أن يتم إختيارها متطابقة للون البشرة.



ويمكن الاستغناء عن كريم الأساس تماماً مع استخدام مصحح عيوب البشرة الذي يخفي الحبوب ومناطق الاحمرار والبقع، ويجب الإبتعاد عن الألوان الصارخة فترة النهار، واستخدام الألوان الترابية واليود الناعمة بدلاً.



ويفضل إستخدام الكونسيلر الدرجة المناسبة تماماً للون البشرة حتى لا يبدو شكلك غريباً وعادة الدرجات الفاتحة جداً تظهر الهالات السوداء من اللازم ولا تخفيها، ويمكن إستخدام أنواع الماسكرا التي تحتوي على عامل حماية من الشمس .

** مصدر الخبر موقع : wikihow