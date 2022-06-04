المحبرة.. أولى عروض المهرجان الختامى لفرق الأقاليم المسرحية

افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة الـ 45 للمهرجان الختامى لفرق الأقاليم المسرحية، والتى يتم إهدائها لروح الفنان الراحل والمخرج الكبير عبد الرحمن الشافعى، وتنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى.

من خلال الإدارة العامة للمسرح برئاسة الفنان محمد جابر، وتقام فعالياته فى إطار التعاون بين قطاعات الوازرة على مسرح مركز الهناجر برئاسة المخرج شادى سرور، ومسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون برئاسة د. غادة جبارة، فى الفترة من 3 إلى 21 يونيو 2022.

تتكون لجنة تحكيم المهرجان من د. هدى وصفى، المخرج القدير ناصر عبد المنعم، الناقد جرجس شكرى، د. وحيد السعدنى، الموسيقار أحمد حمدى رؤوف، ويتضمن تقديم 29 عرض مسرحى لمختلف الفرق المسرحية بأقاليم مصر.

جاءت أولى عروض المهرجان لفرقة مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية بعنوان "المحبرة"، تأليف كارلوس مونيث، ديكور وملابس بيتر فتحى، إضاءة شادى عزت، موسيقى وألحان رفيق يوسف، استعراضات شريف مبارك، مخرج منفذ خالد طه وعمر عادل، إخراج معتز مدحت.

تدور أحداث العرض حول كروك.. ذلك الرجل الذى تحول إلى ترس فى ماكينة الحياة، وكيفية تأثير الحياة المادية عليه وعلى مشاعره وأحلامه، وذلك من خلال مديره وصديقه وزوجتة والموظفين معه، وينتهى ذلك التأثير بانتحر كروك فى نهاية العرض.

جاء العرض بحضور الفنان جلال عثمان رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى وعدد من القيادات الثقافية والفنية.