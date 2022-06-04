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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلام نهائي .. وفاق سطيف ينفي انضمام أحمد القندوسي لـ الأهلي ..فيديو

صدى البلد

نفى عبدالحكيم سرار، رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري، وجود مفاوضات من جانب الأهلي مع أحمد القندوسي، لاعب خط وسط الفريق، من أجل الانضمام للقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وقال سرار في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " لا توجد مفاوضات من قريب أو من بعيد بشأن رحيل أحمد القندوسي عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "بعض التقارير الصحفية ربطت تواجدي في مصر بتفاوض الأهلي مع القندوسي وهذا عار تماما من الصحة".

وواصل: "علاقتنا قوية بالنادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب وأتمنى التعاون مستقبلا مع النادي الأحمر".

وتطرق سرار للحديث عن مستوى فريقه في بطولة دوري أبطال أفريقيا الأخيرة، قائلا: "نسعى دائما للتواجد في الأدوار المتقدمة بالبطولات الكبرى. ووصولنا إلى المربع الذهبي خلال البطولة الأخيرة لا يعد انجازا بالنسبة لطموحاتنا كمجلس إدارة للنادي".

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