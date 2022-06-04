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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المخابرات البريطانية: الهجوم الروسي في شمال أوكرانيا انتهى بفشل مكلف

جنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون

اعتبرت التقارير المخابراتية العسكرية البريطانية أن روسيا لم تفلح حتى الآن في استراتيجية استنزاف أوكرانيا، وأنها لم تقدم ما كانت تريده، وفق ما ذكرت وسائل إعلام دولية.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تقرير استخباري تحليلي، إن الهجوم الروسي في شمال أوكرانيا ”انتهى بفشل مكلف”.

وذكرت الوزارة أن القوات الروسية منتشرة ”بشكل ضئيل للغاية دون دعم كافٍ من المدفعية والطائرات المقاتلة”.

وأضافت أن هذه الجهود استندت إلى ”تقييمات متفائلة للغاية بشأن الترحيب بالجنود الروسيين في أوكرانيا”.

وتابعت الوزارة: ”لقد تبنت روسيا الآن استراتيجية الاستنزاف، وتحقق مكاسب بطيئة ومكلفة في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا".

وتستمر الحرب الروسية في أوكرانيا بعد أكثر من 100 يوم عليها، وهي حرب لا يزال الكرملين يسميها ”عملية عسكرية خاصة”.

في حين أن القوات الروسية ربما تكون قد تقدمت في شرق أوكرانيا، يرى البعض أن هذه المكاسب  ”بطيئة ومكلفة” .

في غضون ذلك، تواصل الأمم المتحدة عملها للإفراج عن الحبوب المحاصرة في موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

وتقدر المنظمة الدولية أن 1.5 مليار شخص بحاجة إلى الغذاء والأسمدة العالقة خلف الحصار الروسي، مؤكدة أن استئناف الصادرات أمر ضروري لمنع أزمة أخرى.

ومع ذلك، يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باللوم على السياسة الغربية ”قصيرة النظر” فيما يخص حالة أسواق الغذاء والطاقة العالمية.

كما ألقى باللوم على فيروس كورونا، قائلاً إن أزمة الغذاء بدأت مع جائحة فيروس كورونا وليس ”العملية العسكرية الخاصة” لروسيا.

 

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