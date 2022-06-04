الأمم المتحدة: 7 ملايين حالة عبور حدودي خارج أوكرانيا منذ 24 فبراير

تركت الحرب آثارًا مدمرة، حيث قتل الآلاف من الجانبين، بما في ذلك العديد من المدنيين الأوكرانيين، ودمرت مدن أوكرانية بأكملها وفرضت عقوبات دولية شديدة على روسيا.

أجبر الصراع ملايين الأوكرانيين على الفرار من ديارهم - بما في ذلك ما يقدر بثلثي أطفال البلاد.

مع نزوح عدد كبير من الأشخاص داخل البلاد وفرار المزيد منهم إلى بلدان أخرى "تعد هذه أكبر أزمة نزوح بشرية في العالم اليوم"، وفقًا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين.

ومع ذلك، لم تمنع الظروف الأليمة الناس من العودة إلى أجزاء من أوكرانيا، حيث أصبح العنف مركّزًا بشكل متزايد في جنوب وشرق البلاد.

وسجلت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، والمعروفة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ما يقرب من 7 ملايين حالة عبور حدودي خارج أوكرانيا منذ 24 فبراير، عندما شنت روسيا الغزو.

وفي الوقت الحالي، فإن أكثر من 2 مليون عبروا الحدود عودة إلى أوكرانيا.

وذكرت “فرونتكس”، الوكالة الأوروبية للحدود: "في الأسابيع الأخيرة، كان عدد الأشخاص العائدين إلى أوكرانيا أكبر من عدد الذين يغادرون البلاد" .

دافعت أوكرانيا عن عاصمتها، وانتقلت المعركة إلى مكان آخر.

بعد شهور من النزاع المسلح، أعلن كل من الجيشين الروسي والأوكراني بعض النجاحات، بحسب ما ذكر رايان لوكاس، محرر شبكة “إن بي آر” الأمريكية.

وقال لوكاس: "أوقفت أوكرانيا الهجوم الروسي الأولي على كييف في الأسابيع الأولى من الحرب وطردت القوات الروسية في نهاية المطاف من العاصمة بالكامل".

وأضاف: "أعادت روسيا تجميع صفوفها وتركزت جهودها في شرق وجنوب أوكرانيا، حيث حققت المزيد من النجاح. استولت القوات الروسية على مساحة كبيرة من الأراضي في الجنوب تشمل مدينة ماريوبول ، التي قاومت هجومًا روسيًا شرسًا لأسابيع. قبل أن تسقط في نهاية المطاف. في منطقة دونباس الشرقية، تحقق القوات الروسية مكاسب بطيئة في معركة طاحنة بالمدفعية".

لتصور التغييرات التي مر بها هذا الصراع، أنشأت وزارة الدفاع في المملكة المتحدة رسمًا متحركًا للخريطة يُظهر أول غارات روسية واسعة النطاق، تليها مكاسب أوكرانية وتحول واسع نحو الشرق.

وألحقت الحرب خسائر فادحة بالسكان العاديين، حيث تقول مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن 4183 مدنيا قتلوا، بينهم 268 طفلا، وأكثر من 5000 جرحوا منذ بدء الغزو.

وتقول المفوضية، إنها تعتقد أن الأرقام الفعلية أعلى بكثير بالنظر إلى التأخير في الإبلاغ والتأكيد على البيانات.