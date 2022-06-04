عاجل
أوناش المرور ترفع 65 سيارة ودراجة نارية متهالكة بمختلف المحافظات هيئة الدواء: ضبط 2400 مخالفة في حملات خلال شهر مايو في ذكرى ميلاد الأديب محمود تيمور.. مرض التيفود يجعل منه أديبا خالد عبدالغفار: وضع استراتيجيات لتطوير النظم الصحية ورفع كفاءة المنظومة الدوائية بأفريقيا صحف السعودية: التجارة تصدر لائحة حوكمة الشركات غير المدرجة في السوق المالية.. فتح التسجيل للحجّاج من داخل المملـكة.. أزمة الغذاء العالمية تكشف عن الحاجة لتطوير برامج وطنية وسياسات تكاملية عربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف في الشرقية

إزالة الحملات
إزالة الحملات

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم، مؤكداً على عدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء المخالف علي الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة وتطبيق القانون على المخالفين.

وأضاف المحافظ، أن رئاسة مركز ومدينة أبو حماد قامت بفك سقف مخالف بالدور الثالث لمبنى خلف مركز شرطة أبو حماد ، وكذلك إزالة عشة مخالفة بالدور الثاني علوي بعزبة روض التابعة للوحدة المحلية بالعزازي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بإزالة بناء مخالف بشارع بورسعيد عبارة عن سور بالطوب الأسمنت والإنترلوك لعمل كافية مخالف بالمدينة على مساحة ٢٥٠م تقريباً حيث تمت الإزالة الكلية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت رئاسة المركز بإيقاف أعمال ترميم لدور أرضي بدون تصريح من الجهات المختصة، حيث تم إيقاف الأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وفي نفس السياق قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتصدى لحالة بناء مخالف بدون ترخيص خلف مدرسة طلبه عويضه بالمدينة باسم المواطن ( ح. ا. م ) عبارة عن شدة خشبية لأعمدة وتم إزالة المخالفة إزالة كلية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف،

وعلى جانب آخر قام رئيس الوحدة المحلية بسوادة بالتصدي لحالتين بناء مخالف بدون ترخيص ، بنطاق الوحدة عباره عن فك شدة خشبية لسقف الدور الأول بناحية الحمادة الكبرى، وتمت الإزالة كليا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

غرق شاب في ترعة الإسماعيلية بـ الشرقية

كما تم فك شدة خشبية لأعمدة الدور الثالث علوى بناحية الحمادة الصغرى باسم المواطن ( ع. ع .ع ) وتمت الإزالة كليا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وفي سياق متصل قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان ومسؤل القسم الهندسى بالوحدة بإزالة حاله بناء مخالف بالدبش الأبيض لإقامه سور  على مساحه 80 متر طولي بالبر الشرقي بجلفينا الكتيبة شرق فتم على الفور إزالة المباني المخالفة في المهد و إيقاف الأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

الشرقية مخالفة المبانى المخالفة الأراضى الزراعية مدينة بلبيس تعديات البناء المخالف إزالة التعديات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القصة الكاملة لاختفاء منى حسين طالبة الشيخ زايد.. والدها: أنا وأمها بنموت

ثلاث نقاط .. المخابز تكشف تفاصيل نظام صرف الخبز الجديد

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

نظام صرف الخبز الجديد على بطاقات التموين 2022

بوابة التعليم الأساسي 2022 الصف الثالث الإعدادي.. اعرف نتيجتك الآن

تعليق ناري من عمرو أديب على خناقة وائل جمعة ومحلل بي ان سبورت

موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.. عمرو أديب للمواطنين: اللي جاي أصعب

ترشيحاتنا

إيران.. تعطل نظام الجوازات بمطار الخميني الدولي وسط أنباء عن اختراقه‬

أسعار اللحوم البلدى اليوم السبت 4 يونيو 2022

تويتر تعلن انتهاء فترة الانتظار التنظيمية لصفقة إيلون ماسك

نجم ايطاليا يرفض الانضمام لـ أرسنال مقابل 35 مليون إسترليني

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يعلن عن وظائف شاغرة بمركز جديد في الجيزة

إزاي مش بتعلق على منشوراتي.. أغرب حالات طلب الخلع في محاكم الأسرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد توثيق صفحتها على فيس بوك.. ما سبب حزن حنان ترك من أصدقائها في الوسط الفني؟

المنقذ.. شريحة سلمون يوميًا تغنيك عن أدوية الضغط

دراسة تحذر من التنس والجمباز للأطفال.. وتنصح بالرياضات الجماعية: تقلل الاكتئاب

بحقائب ظهر.. فئران تعمل على إنقاذ ضحايا الزلازل

فيديو

تفاصيل آخر برنامج سجله سمير صبري ولم يتم عرضه

أول ظهور لابنتيه ونفى شائعة الطلاق.. رسائل تامر حسني بحفل الجامعة الأمريكية

30 حلقة وحكايات لأول مرة.. تفاصيل أخر برامج سمير صبري التليفزيونية

ياسر جلال عبقري.. أبرز تصريحات بيتر ميمي عن الاختيار ومشواره الفني.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ