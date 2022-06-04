حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم، مؤكداً على عدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء المخالف علي الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة وتطبيق القانون على المخالفين.

وأضاف المحافظ، أن رئاسة مركز ومدينة أبو حماد قامت بفك سقف مخالف بالدور الثالث لمبنى خلف مركز شرطة أبو حماد ، وكذلك إزالة عشة مخالفة بالدور الثاني علوي بعزبة روض التابعة للوحدة المحلية بالعزازي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بإزالة بناء مخالف بشارع بورسعيد عبارة عن سور بالطوب الأسمنت والإنترلوك لعمل كافية مخالف بالمدينة على مساحة ٢٥٠م تقريباً حيث تمت الإزالة الكلية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت رئاسة المركز بإيقاف أعمال ترميم لدور أرضي بدون تصريح من الجهات المختصة، حيث تم إيقاف الأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وفي نفس السياق قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتصدى لحالة بناء مخالف بدون ترخيص خلف مدرسة طلبه عويضه بالمدينة باسم المواطن ( ح. ا. م ) عبارة عن شدة خشبية لأعمدة وتم إزالة المخالفة إزالة كلية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف،

وعلى جانب آخر قام رئيس الوحدة المحلية بسوادة بالتصدي لحالتين بناء مخالف بدون ترخيص ، بنطاق الوحدة عباره عن فك شدة خشبية لسقف الدور الأول بناحية الحمادة الكبرى، وتمت الإزالة كليا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

كما تم فك شدة خشبية لأعمدة الدور الثالث علوى بناحية الحمادة الصغرى باسم المواطن ( ع. ع .ع ) وتمت الإزالة كليا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وفي سياق متصل قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان ومسؤل القسم الهندسى بالوحدة بإزالة حاله بناء مخالف بالدبش الأبيض لإقامه سور على مساحه 80 متر طولي بالبر الشرقي بجلفينا الكتيبة شرق فتم على الفور إزالة المباني المخالفة في المهد و إيقاف الأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.