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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غرق شاب في ترعة الإسماعيلية بـ الشرقية

صدى البلد

لقى شاب مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بنطاق مركز بلبيس، وتم انتشال الجثمان من قبل الإنقاذ النهرى، والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الزقازيق العام وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الزقازيق العام، بوصول "حسام س ق م" 25 سنة مقيم بلبيس جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي.

وتبين من التحريات الأولية غرق الشاب بمياه ترعة الإسماعيلية بنطاق مركز بلبيس، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهرى والتى تمكنت من استخراج الجثة وانتشالها من أمام عزبة الجندى طريق" بلبيس- أبوحماد"وتم التحفظ عليها بمشرحة مستشفى الزقازيق العام و تحرير محضر بالواقعة.

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