زيلينسكي: روسيا سيطرت على 3620 مستوطنة سكنية منذ بدء العملية العسكرية

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن روسيا سيطرت على 3 آلاف و620 مستوطنة سكنية في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية في البلاد.

وأوضح زيلينسكي - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم /السبت/ - أن تلك المستوطنات السكنية تتضمن مدنا كبيرة وبلدات صغيرة، وكلها شهدت دمارا لدرجة أن العديد منها أصبح غير ملائم للحياة الحضرية.

وأشار إلى أنه - منذ بداية العملية العسكرية الروسية يوم 24 فبراير الماضي - فإن (موسكو) استخدمت 2500 صاروخ باختلاف أنواعها ضد أوكرانيا، لافتا إلى أن العديد منها استهدفت المدن والبنية التحتية.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطلق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا خلال فبراير الماضي، والتي تحولت فيما بعد إلى نزاع مسلح بين (موسكو) و(كييف).

