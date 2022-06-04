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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاكيرا وبيكيه يعلنان انفصالهما رسميا

شاكيرا وبيكيه
شاكيرا وبيكيه

أصدر كل من شاكيرا وبيكيه بيانا صحفيا يؤكدا فيه انفصالهما بعد عديد من الشائعات التى سيطرت على الساحة الفنية فى الفترة الأخيرة. 

وجاء فى بيان مشترك بين شاكيرا وبيكيه : “يؤسفنا أن نؤكد أننا نفترق من اجل رفاهية أطفالنا الذين هم اولوياتنا القصوى ونطلب احترام الخصوصية وشكرا لتفهمك” .

بعد نقلها للمستشفى.. أول ظهور لـ شاكيرا وبيكيه بعد أنباء خيانته لها

نقل شاكيرا إلى المستشفى بعد خلافها مع بيكيه

ظهر الثنائى شاكيرا وجيرارد بيكيه لاعب برشلونة الإسبانى لأول مرة بعد عديد من الأقاويل حول انفصالهما بسبب خيانته لها.

وذكر برنامج ”Suelta La Sopa“ التلفزيوني بشكل حصرى أن شوهد الثنائى شاكيرا وبيكيه وهما فى سيارة يقودها بيكيه ويبدو علامات الحزن على شاكيرا بعد كثير من الأقاويل التى ترددت عن خيانته لها.

كما كشف البرنامج عن صورة أخرى وهو يقوم بيكيه طلب شاكيرا بالسماح له بالدخول المنزل وهو ما يعنى عدم امتلاكه مفتاحا للمنزل الذى يعيش فيه معها.

أفادت تقارير صحفية أن الفنانة شاكيرا عانت خلال الفترة الماضية من نوبة قلق ، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات .

وتابع التقرير أن تلك الواقعة حدثت يوم 28 مايو الماضي ، بعد عودة شاكيرا من مهرجان كان السينمائي في دورته الأخيرة .

وأضاف التقرير أن شاكيرا نقلت بواسطة سيارة إسعاف إلى أحدى المستشفيات فى برشلونة، وكان يرافقها بيكية .

شاكيرا وبيكيه 

وكانت قد أفادت تقارير صحفية في عدد من المواقع الاسبانية بأن شاكيرا ولاعب برشلونة بيكيه بصدد إصدار بيان حول حقيقة الخلاف الذي نشب بينهما بسبب مزاعم عن خيانة الأخير لأم أولاده .

جاء ذلك بعدما تداولت عدد من المواقع وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي، بأنباء عن انفصال شاكيرا وبيكيه، اثر اكتشاف المغنية الشهيرة خيانته لها مع فتاة شابة.

تواجه الفنانة العالمية شاكيرا أزمة في إسبانيا، بعد أن اتهمت من قبل السلطة القضائية في إسبانيا بالتهرب الضريبي.

واستندت الهيئة القضائية إلى أن شاكيرا لم تسدد الضرائب المستحقة عليها والتي تبلغ قيمتها مايقرب من ١٥٥ مليون دولار أمريكي.

جاء اتهام شاكيرا بالتهرب الضريبي بعد وجدوا أنها اقيمت في إسبانيا لفترة طويلة تعدت الـ 150 خلال عام ، مما يستدعي أن تسدد ضرائبها هناك.

شددت شاكيرا على أنها لم تقم في اسبانيا خلال تلك المدة، ولكنها تواجدت في اسبانيا بشكل متقطع فهي  صديقة نجم كرة القدم لنادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه ولديها منه طفلان ، لذا لا تجد سبب لتسديد الضرائب فيها.

وتابعت شاكيرا أنه ليس لديها إقامة ضريبية في إسبانيا، لكن في الباهاما في السنوات 2012 و2013 و2014، وأنها لم تسافر لإسبانيا سوى من وقت إلى آخر.

ووفقا لبياناتها الخاصة، لم تقم رسميا في إسبانيا سوى منذ عام 2015.

شاكيرا الفنانة شاكيرا جيرارد بيكيه أخبار شاكيرا Arts Entertainment

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