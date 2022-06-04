بحضور رئيس النادى..فريق المستقبل في إنبى يخوض أولى تدريباته

خاض صباح اليوم فريق المستقبل بنادى إنبى مرانه الأول ، على ملاعب نادى إنبى الكيلو 17 ، وفقاً لقرر مجلس إدارة نادي إنبى برئاسة أيمن الشريعى بإطلاق مشروع جديد، يهدف إلى تكوين "فريق المستقبل " من أجل ضم أبرز المواهب الصاعدة في قطاع الناشئين بالنادي، وليمثل نواة الفريق الأول في المستقبل القريب .

وحرص رئيس النادى أيمن الشريعى والأستاذ محمد غرابة عضو مجلس الإدارة والكابتن محمد إسماعيل رئيس قطاع الناشئين على حضور مران الفريق اليوم ، حيث أدى لاعبو فريق المستقبل فقرة فنية خفيفة خلال المران .

وصرح أيمن الشريعى رئيس النادى بأن "فريق المستقبل" سيضم اللاعبين المميزين من فرق الناشئين مواليد "2001 - 2003 - 2004"، وسيتم الاهتمام بالمشروع بالتوازي مع مشروع الفريق الأول، الذي يهدف بالأساس للمنافسة على جميع البطولات التي يشارك بها.

كما أضاف أن الفريق الذى تم تأسيسه سيخوض مواجهات ودية بشكل أسبوعى ، تحت إشراف كابتن محمد إسماعيل رئيس قطاع الناشئين بالنادي، وبحضور أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق الأول، من أجل انتقاء أفضل اللاعبين ، ومنحهم فرصة الانضمام إلى الفريق الأول في عمر مبكر.

ويسعى نادي إنبى للاستفادة من أبرز المواهب الصاعدة في قطاع الناشئين خلال المرحلة المقبلة، سواءً لدعم صفوف الفريق الأول، أو الاستفادة بمقابل بيع اللاعبين أو إعارتهم إلى الأندية الأخرى