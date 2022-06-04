درة تشارك متابعيها صورا جديدة من عطلتها الصيفية..شاهد

شاركت الفنانة درة متابعيها عدة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت درة في الصور بإطلالات صيفية مختلفة من داخل عطلتها الصيفية.

يذكر أن درة، بدأت مشوارها الفني في مصر عام 2007 بظهورها فى دور صغير بفيلم "هي فوضى" مع المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، إلا أنها لم تحصل على الكثير من الوقت لتنطلق بقوة في السينما إذ قدمت في نفس العام بعد ذلك البطولة النسائية أمام حمادة هلال في فيلم الحب كدة"، وفى العام التالى قدمت البطولة النسائية أيضاً أمام هانى سلامة في فيلم "الأولة فى الغرام"، وبعدها توالت مشاركاتها الفنية.