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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنصلية فلسطين بالإسكندرية.. ورشة عمل للأطفال في افتتاح معرض إحياء ذكرى النكبة

الأطفال المشاركون
الأطفال المشاركون في ورشة العمل

شاركت القنصلية العامة لدولة فلسطين في الإسكندرية اليوم السبت، بورشة عمل رسم للأطفال وذلك على هامش افتتاح معرض إحياء ذكرى النكبة ال٧٤ بمتحف محمود سعيد.

وقد شارك في ورشة العمل نحو ٣٠ طفلا، وقدموا رسومات مختلفة عن فلسطين وتراثها، وذلك بمشاركة مدربين من متحف محمود سعيد والذين قاموا بتدريب الأطفال على الرسم.

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وكانت قد نظمت القنصلية العامة لدولة فلسطين بالأسكندرية، المعرض الثقافي لإحياء الذكرى ال 74 للنكبة. ذلك مساء الثلاثاء الماضي 31 مايو 2022، والذي يستمر حتى يوم الخميس 9 يونيو 2022، عدا يومي الجمعة والاثنين.

المعرض الوثائقي الذي نظمته القنصلية العامة لدولة فلسطين في الاسكندرية، بالتعاون مع وزارة الثقافة، واستضافه مركز الفنان محمود سعيد للمتاحف والمعارض، لعرض صور وثائقية لإحياء يوم ذكرى الأرض.

الاسكندرية وزارة الثقافة ورشة عمل دولة فلسطين تدريب الأطفال قنصلية فلسطين

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