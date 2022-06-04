قنصلية فلسطين بالإسكندرية.. ورشة عمل للأطفال في افتتاح معرض إحياء ذكرى النكبة

شاركت القنصلية العامة لدولة فلسطين في الإسكندرية اليوم السبت، بورشة عمل رسم للأطفال وذلك على هامش افتتاح معرض إحياء ذكرى النكبة ال٧٤ بمتحف محمود سعيد.

وقد شارك في ورشة العمل نحو ٣٠ طفلا، وقدموا رسومات مختلفة عن فلسطين وتراثها، وذلك بمشاركة مدربين من متحف محمود سعيد والذين قاموا بتدريب الأطفال على الرسم.

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وكانت قد نظمت القنصلية العامة لدولة فلسطين بالأسكندرية، المعرض الثقافي لإحياء الذكرى ال 74 للنكبة. ذلك مساء الثلاثاء الماضي 31 مايو 2022، والذي يستمر حتى يوم الخميس 9 يونيو 2022، عدا يومي الجمعة والاثنين.

المعرض الوثائقي الذي نظمته القنصلية العامة لدولة فلسطين في الاسكندرية، بالتعاون مع وزارة الثقافة، واستضافه مركز الفنان محمود سعيد للمتاحف والمعارض، لعرض صور وثائقية لإحياء يوم ذكرى الأرض.