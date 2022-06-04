بورش GT3 911 تتألق على حلبة نوربورجرينج بفضل تعديلات Manthey.. فيديو

انطلقت سيارة 992 بورشة 911 GT3 التي تم تعديلها بواسطة شركة Manthey للسباقات على حلبة نوربورجرينج بزمن 55.737، وهو المعدل الأسرع بـ 4.19 ثانية من الموديل GT3 القياسي.

بورش GT3 911

تستهدف ترقيات سيارة بورشة 911 GT3 تحسين الديناميكا الهوائية والفرامل والتعليق، بدلاً من العمل على المحرك لاستخراج قوة إضافية، سيبقى محرك السيارة سداسي الأسطوانات بسعة 4.0 ليتر يعمل بسحب طبيعي للهواء، مما يعني أنه يستمر في ضخ 502 حصانًا وعزم أقصى للدوران يبلغ 346 رطل قدم (469 نيوتن متر) ولا يزال يدور حتى 9000 دورة في الدقيقة.

بورش GT3 911

جاءت ترقيات Manthey الديناميكية الهوائية بمشتت أمامي جديد، وأغطية على المصد الأمامي، وجناح خلفي من ألياف الكربون معاد تصميمه، ومشتت هواء محسّن.

من الخارج تأتي سيارة بورشة 911 GT3بمجموعة من عجلات OM-1Manthey كاملة مع اطار احتياطي، وتم تجهيز السيارة الرياضية بملفات قابلة للتعديل بأربعة اتجاهات تم تطويرها لتتميز بخطوط مكابح مضفرة ووسادات مكابح جديدة أكثر ملاءمة لتتبع الاستخدام من العناصر القياسية في السيارة.

بورش GT3 911

تألق سيارة بورشة 911 GT3 Manthey في مقطع فيديو وهي تسير على حلبة نوربورجرينج و تأخذ بعضًا من زوايا الحلبة الأكثر شهرة بسرعات مذهلة أثناء تجاوز العديد من المناطق الوعرة بتوازن مثير، حتى في منطقة كاروسيل الشهيرة بعوائقها على المضمار.

بورش GT3 911

لم تستطع سيارة بورشة 911 GT3 Manthey ابطاء سرعتها وحافظ السائق على سرعة 100 كم / ساعة (62 ميلاً في الساعة)، إن جعل حزمة ترقية مانثي لـ 911 GT3مرغوبة أكثر هو حقيقة أنها لا تؤثر على ضمان بورشة الأصلي.

تبلغ تكلفة حزمة Manthey سعر 37911 يورو (40376 دولارًا بأسعار الصرف الحالية).