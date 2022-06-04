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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شعراوى: انطلاق البرنامج التدريبى لتأهيل كوادر وقيادات الإدارة المحلية بقرى حياة كريمة

انطلاق الدورات التدريبية
انطلاق الدورات التدريبية لقيادات حياة كريمة

انطلقت اليوم المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي والتأهيلى الشامل لكوادر وقيادات الإدارة المحلية بقرى البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"  ، و ذلك اعتبارا من اليوم السبت 6/4 ، وتستمر الدورات حتى نهاية شهر يونيو الحالى ، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ، وذلك فى إطار أكبر برنامج تدريبى شامل لهم ، استعدادا للانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية.

و أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية استمرار جهود الوزارة لتنفيذ إدارة محلية حديثة متطورة في الجمهورية الجديدة ، و هذا يتطلب تدريب كوادر المحافظات ، بما يساهم في الحصول على رضا المواطنين ، لافتاً إلي أن التدريب هو أهم آليات تطوير الإدارة المحلية ، و تنفيذ رؤية مصر 2030...

و اشار اللواء شعراوى الى أنه تم اليوم انطلاق 3 دورات ، منهم دورتان للادارة العليا لعدد 53 من  رؤساء المراكز المنفذ فيها مبادرة "حياة كريمة" و نوابهم ، فى الفترة من 4 إلى 9 يونيو ، و دورة تدريبية لعدد 24 من القيادات الوسطى فى الفترة من 4 إلى 7 يونيو موضحا أنه اعتبارا من يوم 11 يونيو و حتى 30 يونيو ، سيتم تنفيذ 11دورة تدريبية لعدد 332 من رؤساء الوحدات القروية المنفذ فيها مبادرة "حياة كريمة" .

و قال اللواء محمود شعراوى إن البرنامج التدريبى يأتى تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعميم الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، والاستفادة منها في تأهيل كوادر الوحدات والمراكز المحلية المستهدفة بالمرحلة الأولي لمبادرة "حياة كريمة" وتجهيزهم لمرحلة ما بعد انتهاء المشروعات ، والانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية وإدارة ومتابعة المرافق والخدمات التي ستتوفر بكل قرية بعد المبادرة ، كاشفا أن التدريب يتم تنفيذه من خلال الاستعانة بخبراء ومدربين هولنديين من اتحاد البلديات الهولندية ووكالة التعاون الدولى للاتحاد  VNG، و الذي يعد من أكبر الكيانات المتخصصة في تطوير الإدارة المحلية بالعالم وبالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

و أضاف اللواء شعراوى أن برنامج المرحلة الثانية للتدريب يستهدف رفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية في مجال إدارة الموارد الذاتية ، و النهج التشاركى و إشراك المواطنين ، والإدارة بالنتائج ، و متابعة تنفيذ المشروعات ، وصقل المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية في دور الإدارة المحلية على مستوى القرى المستفيدة من "حياة كريمة" ، إضافة إلى المهارات الادارية والقيادية فى مجال التخطيط المتكامل والصيانة والتشغيل وإدارة الاصول المحلية ، ودعم التنمية للاقتصادية المحلية ، موضحا أن الموضوعات التى يتضمنها البرنامج التدريبى تم اختيارها بعناية لتتناسب مع الدور المتوقع من آليات الإدارة المحلية في المرحلة المقبلة.

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شعراوى المرحلة الثانية البرنامج التدريبي كوادر حياة كريمة

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