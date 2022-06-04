شعراوى: انطلاق البرنامج التدريبى لتأهيل كوادر وقيادات الإدارة المحلية بقرى حياة كريمة

انطلقت اليوم المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي والتأهيلى الشامل لكوادر وقيادات الإدارة المحلية بقرى البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، و ذلك اعتبارا من اليوم السبت 6/4 ، وتستمر الدورات حتى نهاية شهر يونيو الحالى ، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ، وذلك فى إطار أكبر برنامج تدريبى شامل لهم ، استعدادا للانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية.

و أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية استمرار جهود الوزارة لتنفيذ إدارة محلية حديثة متطورة في الجمهورية الجديدة ، و هذا يتطلب تدريب كوادر المحافظات ، بما يساهم في الحصول على رضا المواطنين ، لافتاً إلي أن التدريب هو أهم آليات تطوير الإدارة المحلية ، و تنفيذ رؤية مصر 2030...

و اشار اللواء شعراوى الى أنه تم اليوم انطلاق 3 دورات ، منهم دورتان للادارة العليا لعدد 53 من رؤساء المراكز المنفذ فيها مبادرة "حياة كريمة" و نوابهم ، فى الفترة من 4 إلى 9 يونيو ، و دورة تدريبية لعدد 24 من القيادات الوسطى فى الفترة من 4 إلى 7 يونيو موضحا أنه اعتبارا من يوم 11 يونيو و حتى 30 يونيو ، سيتم تنفيذ 11دورة تدريبية لعدد 332 من رؤساء الوحدات القروية المنفذ فيها مبادرة "حياة كريمة" .

و قال اللواء محمود شعراوى إن البرنامج التدريبى يأتى تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعميم الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، والاستفادة منها في تأهيل كوادر الوحدات والمراكز المحلية المستهدفة بالمرحلة الأولي لمبادرة "حياة كريمة" وتجهيزهم لمرحلة ما بعد انتهاء المشروعات ، والانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية وإدارة ومتابعة المرافق والخدمات التي ستتوفر بكل قرية بعد المبادرة ، كاشفا أن التدريب يتم تنفيذه من خلال الاستعانة بخبراء ومدربين هولنديين من اتحاد البلديات الهولندية ووكالة التعاون الدولى للاتحاد VNG، و الذي يعد من أكبر الكيانات المتخصصة في تطوير الإدارة المحلية بالعالم وبالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

و أضاف اللواء شعراوى أن برنامج المرحلة الثانية للتدريب يستهدف رفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية في مجال إدارة الموارد الذاتية ، و النهج التشاركى و إشراك المواطنين ، والإدارة بالنتائج ، و متابعة تنفيذ المشروعات ، وصقل المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية في دور الإدارة المحلية على مستوى القرى المستفيدة من "حياة كريمة" ، إضافة إلى المهارات الادارية والقيادية فى مجال التخطيط المتكامل والصيانة والتشغيل وإدارة الاصول المحلية ، ودعم التنمية للاقتصادية المحلية ، موضحا أن الموضوعات التى يتضمنها البرنامج التدريبى تم اختيارها بعناية لتتناسب مع الدور المتوقع من آليات الإدارة المحلية في المرحلة المقبلة.

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