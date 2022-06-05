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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تنظم دورة تدريبة حول دور الإتيكيت والبروتوكول في العمل

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبة للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، وتهدف إلى  تنمية القدرات والمهارات ويتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

ونوه المركز بأنه يتم التسجيل والاشتراك فى هذه البرامج  التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .

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ويتم متابعة موعد البرامج  و موعد اغلاق التسجيل والاسماء المقبولة لحضور الدورات سواء اون لاين او داخل الجامعة من خلال الصفحة الرسمية " تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس و القيادات بحلوان " عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

ويتم تنفيذ هذه البرامج  تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

واكد المركز الي انه يتم نشر تفاصيل كافة الدورات التدريبية  في بداية الشهر و تشمل خطة كاملة للتدريب تستمر لمدة شهر كامل

ومن هذه الدورات يطلق المركز لأعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة  دورة الاتيكيت والبروتوكول فى العمل يومي الثلاثاء والاربعاء 21 و 22 يونيو.

وتقام دورة الاتيكيت والبروتوكول فى العمل بمقر المركز بدار الضيافة فى الحرم الجامعي فى تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرآ.

جدير بالذكر أن جامعة حلوان أعلنت عن بدء الامتحانات منذ ٢١ مايو، وحتى الآن قد بدأت الامتحانات تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ هشام رفعت أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويأتي جدول امتحانات الكليات بجامعة حلوان كالآتي:

الفنون الجميلة بدأت ٢١ مايو، وتنتهي ١٣ يونيو. 
والتربية الفنية بدأت ٢٢ مايو، وتنتهي ٢١ يونيو.
الهندسة بحلوان بدأت ٢٢ مايو، وتنتهي ٩ يونيو.
التربية الموسيقية بدأت ٢٤ مايو، وتنتهي ٥ يوليو.  
التربية بدأت ٢٥ مايو، وتنتهي ٢٩ يونيو.
المعهد الفني للتمريض بدأ ٢٨ مايو، وينتهي ٢٨ يونيو.
الحقوق انجليزي بدأت٢٨ مايو، وتنتهي٢ يوليو.
كلية الحقوق بدأت يوم ٢٩ مايو وتنتهي ٦ يوليو. 
الحاسبات والذكاء الاصطناعي بدأت ٢٩ مايو، وتنتهي ١٢ يونيو 
الفنون التطبيقية بدأت ٣٠ مايو، وتنتهي ٢٣ يونيو.
السياحة والفنادق بدأت ٣٠ مايو، وتنتهي ٢٩ يونيو.
الهندسة بالمطرية بدأت ٣١ مايو، وتنتهي ٢٩ يونيو. 
كلية التجارة وإدارة الأعمال بدأت يوم ٣١ مايو ، وتنتهي ١ يوليو.
التكنولوجيا والتعليم تبدأ ١ يونيو، وتنتهي ٢٥ يونيو. 
الآداب تبدأ ٢ يونيو، وتنتهي ٤ يوليو.
التمريض تبدأ ٤ يونيو، وتنتهي ٢ يوليو 
العلوم تبدأ ٥ يونيو، وتنتهي ٢٩ يونيو، 
الصيدلة تبدأ ٥ يونيو ، وتنتهي ٢٩ يونيو.
الخدمة الاجتماعية تبدأ ٦ يونيو، وتنتهي٢٣ يونيو. 
الإقتصاد المنزلي تبدأ ٨ يونيو، وتنتهي ٦ يوليو.
التربية الرياضية بنين بالهرم تبدأ ١١ يونيو ، وتنتهي ٢٨ يونيو.
التربية الرياضية بنات بالجزيرة تبدأ ١٤ يونيو، وتنتهي٤ يوليو .

جامعة حلوان أعضاء هيئة التدريس هيئه التدريس الاون لاين تنمية القدرات و المهارات

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