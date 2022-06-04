اللجنة البرلمانية ترد على ادعاءات عن حقوق الإنسان في اجتماع | غدا

تعقد لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب غدًا اجتماعًا رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء مجالس إدارات الصحف (الأهرام، الأخبار، اليوم السابع، الوطن)، للتواصل معهم لبحث أوضاع حقوق الإنسان وأوجه التعاون والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.

ويوم الاثنين تعقد اللجنة لقاء مع رؤساء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية والمجموعة المتحدة للقانون، ومؤسسة المحروسة، لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يرد بشأن مصر في التقارير الدولية، ولتبادل الرأي حول المشكلات والقضايا والموضوعات التي تدخل في نطاق عمل اللجنة وتتعلق بحقوق الإنسان.