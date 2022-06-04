عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اللجنة البرلمانية ترد على ادعاءات عن حقوق الإنسان في اجتماع | غدا

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب غدًا اجتماعًا رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء مجالس إدارات الصحف (الأهرام، الأخبار، اليوم السابع، الوطن)، للتواصل معهم لبحث أوضاع حقوق الإنسان وأوجه التعاون والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.

ويوم الاثنين تعقد اللجنة لقاء مع رؤساء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية والمجموعة المتحدة للقانون، ومؤسسة المحروسة، لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يرد بشأن مصر في التقارير الدولية، ولتبادل الرأي حول المشكلات والقضايا والموضوعات التي تدخل في نطاق عمل اللجنة وتتعلق بحقوق الإنسان.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرام الذهب عيار21 يخسر 38 جنيها في نهاية تعاملات اليوم.. تفاصيل

بعد ساعات من إصابة شقيقها.. ياسمين عبد العزيز تتعرض لوعكة صحية

ثلاث نقاط .. المخابز تكشف تفاصيل نظام صرف الخبز الجديد

تعليق ناري من عمرو أديب على خناقة وائل جمعة ومحلل بي ان سبورت

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

انهيار شقيقة كريم الهواري وسقوطها في قاعة المحكمة بعد الحكم بسجنه 3 سنوات .. فيديو

القصة الكاملة لاختفاء منى حسين طالبة الشيخ زايد.. والدها: أنا وأمها بنموت

ترشيحاتنا

بسبب عدم وجود طائرات.. تأجيل حفل مسار إجباري في فرنسا

أوكرانيا تحاول استعادة السيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك

إيطاليا تتعادل مع ألمانيا 1-1 في دوري الأمم الأوروبية

رجب محروس: الضرائب تمثل 75% من موارد الخزانة العامة.. ونستهدف 1.1 تريليون

اندلاع حريق في شقتين سكنيتين بمدينة أسيوط

من غير ماكياج| شيرين سيف النصر : صاحبتي صورتني فجأة | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعاني من الأرق؟.. أسرع طريقة للنوم في 8 دقائق فقط

أفضل ميعاد لحرق الدهون بنسبة 100%.. النساء صباحا والرجال ليلا

مظاهرات غاضبة بعد إهانة النبي على لسان مسئولين في الهند|فيديو

بيان عملي لإقتحام جزيرة وتدمير الأهداف المعادية بختام التدريب البحري الموج الأحمر-5

فيديو

اصطحب ابنتيه وكشف علاقته بوالدتهما .. أسرة تامر حسني تظهر للعلن لأول مرة

خيانة وانفصال.. بيان رسمي من شاكيرا حول علاقتها بجيرارد بيكيه.. فيديوجراف

أنا هتجنن على بنتي.. قصة استغاثة أب بعد اختفاء نجلته

وفاة قاضي محاكمة سفاح الإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ