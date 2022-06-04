استاذ اقتصاد: مصر وضعت خطة لامتصاص صدمة الأسعار العالمية

قال ناصر قلاوون أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية، إن الكثير من شركات توزيع الكهرباء انهارت في بريطانيا بسبب زيادة أسعار الطاقة والنفط والغاز.

أضاف ناصر قلاوون في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" أزمة أوكرانيا تسببت في زيادة أسعار الطاقة وزادت أسعار الكهرباء على الأسر البريطانية ".

وتابع ناصر قلاوون:" بريطانيا تفكر في تغيير سياساتها العسكرية وزيادة الإنفاق على الجانب العسكري في بريطانيا ".

واكمل ناصر قلاوون:" العالم أمام تحدي ارتفاع أسعار الغذاء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية"، مضيفا:" مصر سارعت بوضع خطة لمواجهة الازمة العالمية وامتصاص الصدمة وهذا الأمر حدث بالفعل ".

