عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| 6 عوامل رئيسية تجعلك تفضل شراء أندرويد بدلا من آيفون.. وكيفية إلغاء تنشيط حسابك على فيسبوك أو حذفه نهائيا

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تجمع بين الأكشن والرومانسية.. تفاصيل النسخة القادمة من لعبة Eternights الشهيرة


تقترب لعبة تقمص الأدوار الشهيرة Eternights من الإطلاق الرسمي للمستخدمين، حيث تهدف الشركة المطورة إلى إصدارها في بداية العام المقبل 2023، لمستخدمي أجهزة بلايستيشن PS5 وPS4، حيث صدرت منذ أيام عدد من النسخ التجريبية من اللعبة.

 

كيفية إلغاء تنشيط حسابك على فيسبوك أو حذفه نهائيا بأبسط الطرق

 

يساور الكثير من المستخدمين الشك بشأن خصوصيتهم على الإنترنت، وكذلك يريد البعض عزل أنفسهم لفترة مؤقتة أو دائمة عن ازعاج وسائل التواصل الاجتماعي وعلى رأسها فيسبوك، وهناك طريقتان للتخلص من حساب فيسبوك Facebook حيث يمكنك إلغاء تنشيط حسابك مؤقتًا أو اختيار حذفه نهائيًا.

 

شاومي تستعد لإطلاق هاتف POCO C40 ببطارية 6000 مللى أمبير وسعر رخيص


تستعد شركة شاومي الصينية لإطلاق هاتف جديد من سلسلة هواتفها الرخيصة Poco، والذى سيتم إصداره تحت اسم POCO C40 في 16 يونيو القادم، وسيحصل الهاتف على عدد من المواصفات المميزة منها بطارية عملاقة مع سعر رخيص .


أفضل 6 ميزات في ساعة آبل الذكية Apple Watch وكيفية تفعيلها بأبسط الطرق

 

تحتوى ساعة آبل الذكية Apple Watch على العديد من الميزات التى تجعلها تتفوق على أى ساعة ذكية لاحتوائها على عدد كبير من أدوات التحكم البسيطة والتى يمكن تفعيلها بسرعة لانجاز العديد من المهام.

 

6 عوامل رئيسية تجعلك تفضل شراء واستخدام هاتف أندرويد بدلا من آيفون

 

تكتسب هواتف آيفون شهرة كبيرة ويتم تسويقها على أنها هواتف الطبقة الأغنى، كما يتوق العديد من المستخدمين إلى قدرات الكاميرا الخاصة التى يتم تصنيفها على أنها الأفضل، ولكن عمليا يبدو الأمر مختلف للغاية، حيث تتفوق هواتف أندرويد على آيفون بعدد من الميزات والتسهيلات.

 

أوبو تطلق نسخة مميزة من هاتفها Oppo K10 5G خلال أيام

 

تستعد شركة أوبو الصينية إطلاق نسخة جديدة من هاتف Oppo K10 5G مع عدد من المواصفات المختلفة، والتى ستكون أكثر تميزا من النسخة التى تم إطلاقها في شهر مارس الماضي، مع تصميم أفضل ومعالج أكثر كفاءة وبعض التغييرات في الشاشة والكاميرا.

 

أخبار التكنولوجيا آيفون أندرويد Apple Facebook ساعة ذكية فيسبوك التواصل الاجتماعي الانترنت حساب فيسبوك شركة شاومى هاتف Oppo K10 5G لعبة Eternights هاتف POCO C40 أجهزة بلايستيشن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرام الذهب عيار21 يخسر 38 جنيها في نهاية تعاملات اليوم.. تفاصيل

ثلاث نقاط .. المخابز تكشف تفاصيل نظام صرف الخبز الجديد

تعليق ناري من عمرو أديب على خناقة وائل جمعة ومحلل بي ان سبورت

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

نظام صرف الخبز الجديد على بطاقات التموين 2022

بعد ساعات من إصابة شقيقها.. ياسمين عبد العزيز تتعرض لوعكة صحية

القصة الكاملة لاختفاء منى حسين طالبة الشيخ زايد.. والدها: أنا وأمها بنموت

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة| سيف زاهر يكشف موقف كهربا مع الأهلي .. وصلاح يرغب في الرحيل إلى ريال مدريد

6 أطعمة تجعل بشرتك أكثر نضارة في الصيف

أهم الأخبار.. الطقس شديدة الحرارة.. مصرع سيدة وإنقاذ أبنائها الأربعة.. موعد مباراة منتخب مصر وغينيا

أحمد نادر السيد: احتراف الحراس في أوروبا صعب.. وصلاح مثلي الأعلى

انفجارات عنيفة تهز العاصمة الأوكرانية كييف.. تفاصيل

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب إنجاب البنات.. امرأة هندية تتعرض للاعتداء على يد زوجها وأخواته

مسكونة.. عربة تسير فجأة على الطريق دون سائق والكاميرات ترصدها

تعاني من الأرق؟.. أسرع طريقة للنوم في 8 دقائق فقط

أفضل ميعاد لحرق الدهون بنسبة 100%.. النساء صباحا والرجال ليلا

فيديو

القول الفصل من وزير التموين .. نظام صرف الخبز الجديد للمواطن |فيديوجراف

اصطحب ابنتيه وكشف علاقته بوالدتهما .. أسرة تامر حسني تظهر للعلن لأول مرة

خيانة وانفصال.. بيان رسمي من شاكيرا حول علاقتها بجيرارد بيكيه.. فيديوجراف

أنا هتجنن على بنتي.. قصة استغاثة أب بعد اختفاء نجلته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ