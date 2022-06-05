أخبار التكنولوجيا| 6 عوامل رئيسية تجعلك تفضل شراء أندرويد بدلا من آيفون.. وكيفية إلغاء تنشيط حسابك على فيسبوك أو حذفه نهائيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تقترب لعبة تقمص الأدوار الشهيرة Eternights من الإطلاق الرسمي للمستخدمين، حيث تهدف الشركة المطورة إلى إصدارها في بداية العام المقبل 2023، لمستخدمي أجهزة بلايستيشن PS5 وPS4، حيث صدرت منذ أيام عدد من النسخ التجريبية من اللعبة.

يساور الكثير من المستخدمين الشك بشأن خصوصيتهم على الإنترنت، وكذلك يريد البعض عزل أنفسهم لفترة مؤقتة أو دائمة عن ازعاج وسائل التواصل الاجتماعي وعلى رأسها فيسبوك، وهناك طريقتان للتخلص من حساب فيسبوك Facebook حيث يمكنك إلغاء تنشيط حسابك مؤقتًا أو اختيار حذفه نهائيًا.



تستعد شركة شاومي الصينية لإطلاق هاتف جديد من سلسلة هواتفها الرخيصة Poco، والذى سيتم إصداره تحت اسم POCO C40 في 16 يونيو القادم، وسيحصل الهاتف على عدد من المواصفات المميزة منها بطارية عملاقة مع سعر رخيص .

تحتوى ساعة آبل الذكية Apple Watch على العديد من الميزات التى تجعلها تتفوق على أى ساعة ذكية لاحتوائها على عدد كبير من أدوات التحكم البسيطة والتى يمكن تفعيلها بسرعة لانجاز العديد من المهام.

تكتسب هواتف آيفون شهرة كبيرة ويتم تسويقها على أنها هواتف الطبقة الأغنى، كما يتوق العديد من المستخدمين إلى قدرات الكاميرا الخاصة التى يتم تصنيفها على أنها الأفضل، ولكن عمليا يبدو الأمر مختلف للغاية، حيث تتفوق هواتف أندرويد على آيفون بعدد من الميزات والتسهيلات.

تستعد شركة أوبو الصينية إطلاق نسخة جديدة من هاتف Oppo K10 5G مع عدد من المواصفات المختلفة، والتى ستكون أكثر تميزا من النسخة التى تم إطلاقها في شهر مارس الماضي، مع تصميم أفضل ومعالج أكثر كفاءة وبعض التغييرات في الشاشة والكاميرا.