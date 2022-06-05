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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركي ال شيخ عبر تويتر: صراعات الحياة تشبه مباراة الملاكمة

صدى البلد

شارك المستشار تركي ال شيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، منشور جديد عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وكتب: “كل صراع في الحياة يشبه كثيراً مباراة للملاكمة، لا يهم إذا خسرت جولة، كل ما عليك هو أن تسقط منافسك بالضربة القاضية خلال ثوانٍ، وبذلك تكون الفائز”.

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تركي آل الشيخ عن ضم ديانج وزيزو لألميريا: طويت صفحة الكرة السعودية والمصرية للأبد

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تركى آل الشيخ يدعو كايروكى وحمزة نمرة لإقامة حفلات فى السعودية

وينطلق عرض مسلسل "الثمانية" بطولة الفنان آسر ياسين وخالد الصاوى ومن تأليف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية، على منصة شاهد يوم 9 يونيو المقبل.

قصة مسلسل الثمانية

تدور قصة مسلسل "الثمانية" حول قتل فتاة، حيث يبدأ حبيبها الفنان آسر ياسين ووالدها في الانتقام لها، ويظهر فيما بعد أن سبب قتلها هو والدها كعقاب له على بعض أفعاله، لتبدأ رحلة الانتقام.

وتدور الأحداث في إطار من الحركة والإثارة، حيث ظهر الفنان آسر ياسين في مشاهد انفجارات وتبادل إطلاق نار.

تركي آل الشيخ المستشار تركي آل الشيخ هيئة الترفيه السعودية

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