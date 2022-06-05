نبيلة عبيد تخوض تجربة إذاعية ببرنامج فني .. تفاصيل

أعلنت الفنانة نبيلة عبيد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن خوضها تجربة البرامج الإذاعية في الإذاعة المصرية .

ونشرت نبيلة عبيد صورة لها وكتبت عليها : "اسمحولي أن أعلن عن خبر فني جديد هتكونوا انتوا أول ناس تعرفوه، أنا وافقت على فكرة لطيفة جدا، لأول مرة فى الإذاعة المصرية العريقة برنامج أسبوعي بعنوان "مع نبيلة عبيد" اتكلم فيه عن حاجات فنيه كتيرة".

وتابعت نبيلة عبيد: "هاحكي في البرنامج ذكرياتى في الأفلام اللي قمت ببطولتها وغيرها من الأعمال الفنية، سواء في الاذاعة أو التلفزيون أو المسرح وكمان ذكرياتي مع كبار النجوم والمهرجانات الفنية الدولية والعربية اللي حضرتها واتكرمت فيها وممكن مفاجآت كتير هتشاركوني فيها بالأسئلة والاستفسارات اللي حتجيلي منكم".

واكدت : "كل التفاصيل هتعرفوها قريب جدا، بس دلوقتي لازم أقولكم أن هيكون معايا في البرنامج الإعلامي محمد عبد العزيز محاورا والمخرج الدينامو الشاطر جدا محمد ترك والبرنامج سيذاع على إذاعة القاهرة الكبرى، وهبقى أقولكم على مواعيد الإذاعة".