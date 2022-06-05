عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نبيلة عبيد تخوض تجربة إذاعية ببرنامج فني .. تفاصيل

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

أعلنت الفنانة نبيلة عبيد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن خوضها تجربة البرامج الإذاعية في الإذاعة المصرية  .

ونشرت نبيلة عبيد صورة لها وكتبت عليها : "اسمحولي أن أعلن عن خبر فني جديد هتكونوا انتوا أول ناس تعرفوه، أنا وافقت على فكرة لطيفة جدا، لأول مرة فى الإذاعة المصرية العريقة برنامج أسبوعي بعنوان "مع نبيلة عبيد" اتكلم فيه عن حاجات فنيه كتيرة".

وتابعت نبيلة عبيد: "هاحكي في البرنامج ذكرياتى في الأفلام اللي قمت ببطولتها وغيرها من الأعمال الفنية، سواء في الاذاعة أو التلفزيون أو المسرح وكمان ذكرياتي مع كبار النجوم والمهرجانات الفنية الدولية والعربية اللي حضرتها واتكرمت فيها وممكن مفاجآت كتير هتشاركوني فيها بالأسئلة والاستفسارات اللي حتجيلي منكم".

واكدت : "كل التفاصيل هتعرفوها قريب جدا، بس دلوقتي لازم أقولكم أن هيكون معايا في البرنامج الإعلامي محمد عبد العزيز محاورا والمخرج الدينامو الشاطر جدا محمد ترك والبرنامج سيذاع على إذاعة القاهرة الكبرى، وهبقى أقولكم على مواعيد الإذاعة".

نبيلة عبيد الفنانة نبيلة عبيد انستجرام الاذاعة المصرية الإعلامي محمد عبد العزيز محمد ترك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرام الذهب عيار21 يخسر 38 جنيها في نهاية تعاملات اليوم.. تفاصيل

ثلاث نقاط .. المخابز تكشف تفاصيل نظام صرف الخبز الجديد

تعليق ناري من عمرو أديب على خناقة وائل جمعة ومحلل بي ان سبورت

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

بعد ساعات من إصابة شقيقها.. ياسمين عبد العزيز تتعرض لوعكة صحية

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

نظام صرف الخبز الجديد على بطاقات التموين 2022

القصة الكاملة لاختفاء منى حسين طالبة الشيخ زايد.. والدها: أنا وأمها بنموت

موضوعات متعلقة

شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب: مش بحبه ولا بكرهه

محمد حماقي يكشف تفاصيل أعمال المقبلة .. فيديو

بسبب عدم وجود طائرات.. تأجيل حفل مسار إجباري في فرنسا

شاهد... السفير الألماني يفتتح أسبوع أفلام جوته في القاهرة

وزيرة الثقافة تشهد تكريم محمد صبحى من المتروبوليتان الأمريكية

نجوى فؤاد: لم أدخل في غيبوبة وأمر بحالة نفسية سيئة لرحيل سمير صبري

نجوى فؤاد لـ صدى البلد: ما زالت أتعافى من صدمة وفاة سمير صبري

جواهر تطرح أغنية هبروكولو عبر يوتيوب

ترشيحاتنا

رئيس إنبي: حلمي طولان رحل بالتراضي.. ونبحث عن بديل خلال التوقف الدولي

مسكونة.. عربة تسير فجأة على الطريق دون سائق والكاميرات ترصدها

المالية تبيع أذون خزانة بقيمة 21 مليار جنيه .. اليوم

كيفية إلغاء تنشيط حسابك على فيسبوك أو حذفه نهائيا بأبسط الطرق

لطلاب الثانوية الأزهرية.. تلخيص مادة الحديث في ساعة قبل امتحان اليوم

فينجادا : اتحاد الكرة وكيروش لما يتوصلا لاتفاق بشأن التجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب إنجاب البنات.. امرأة هندية تتعرض للاعتداء على يد زوجها وأخواته

تعاني من الأرق؟.. أسرع طريقة للنوم في 8 دقائق فقط

أفضل ميعاد لحرق الدهون بنسبة 100%.. النساء صباحا والرجال ليلا

مظاهرات غاضبة بعد إهانة النبي على لسان مسئولين في الهند|فيديو

فيديو

القول الفصل من وزير التموين .. نظام صرف الخبز الجديد للمواطن |فيديوجراف

اصطحب ابنتيه وكشف علاقته بوالدتهما .. أسرة تامر حسني تظهر للعلن لأول مرة

خيانة وانفصال.. بيان رسمي من شاكيرا حول علاقتها بجيرارد بيكيه.. فيديوجراف

أنا هتجنن على بنتي.. قصة استغاثة أب بعد اختفاء نجلته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ