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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

سول: كوريا الشمالية أطلقت 8 صواريخ باليستية باتجاه سواحلها الشرقية

صدى البلد

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، 8 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي، بعد يوم من اختتام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أول تدريبات عسكرية مشتركة بينهما تشارك فيها حاملة طائرات أمريكية منذ أكثر من 4 سنوات.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن الصواريخ أطلقت من منطقة سونان بالعاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج.

وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء نقلا عن مصدر حكومي إن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ متعددة.

وجاء الإطلاق أيضا في أعقاب زيارة قام بها إلى سول الممثل الأمريكي الخاص سونج كيم إلى سول والذي غادر يوم السبت.

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والتقى بنظيريه الكوري الجنوبي والياباني كيم جان وتاكيهيرو فوناكوشي يوم الجمعة للاستعداد "لجميع حالات الطوارئ" وسط مؤشرات على أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية للمرة الأولى منذ عام 2017.

وقال كيم خلال الزيارة التي اختتمت يوم الأحد إن واشنطن أوضحت مباشرة لبيونج يانج أنها منفتحة على الدبلوماسية، مشيرا إلى أنه مستعد لمناقشة البنود التي تهم بيونج يانج، مثل تخفيف العقوبات.

وفي الأسبوع الماضي دعت الولايات المتحدة إلى فرض مزيد من عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية بسبب إطلاقها صواريخ باليستية لكن الصين وروسيا استخدمتا حق النقض (الفيتو) ضد الاقتراح وقسمتا علنا مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية للمرة الأولى منذ أن بدأ معاقبتها في عام 2006 عندما أجرت كوريا الشمالية أول تجربة نووية لها.

في الأسابيع الأخيرة، اختبرت كوريا الشمالية مجموعة من الصواريخ، بما في ذلك أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات (ICBM).

وكانت آخر تجارب كوريا الشمالية في 25 مايو أيار عندما أطلقت ثلاثة صواريخ بعد أن أنهى الرئيس الأمريكي جو بايدن رحلة آسيوية وافق فيها على إجراءات جديدة لردع الدولة المسلحة نوويا.
 

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