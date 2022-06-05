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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستيا تجاه جارتها الجنوبية

صدى البلد

قال الجيش الكوري الجنوبي اليوم الأحد، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا واحدا على الأقل باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي، وذلك بعد يوم من مغادرة مبعوث أمريكي كبير سول.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سول إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا 'مجهولا' دون مزيد من التفاصيل.

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وفي الأسابيع الأخيرة، اختبرت كوريا الشمالية إطلاق مجموعة من الصواريخ، بما في ذلك أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات.

التقى الممثل الأمريكي الخاص نظيريه الكوري الجنوبي والياباني كيم غان وفوناكوشي تاكيهيرو في سول يوم الجمعة للتحضير 'لجميع حالات الطوارئ' وسط مؤشرات على أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية لأول مرة منذ عام 2017.

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