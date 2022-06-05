انتشال جثتي طفل وشاب غرقا في ترعة أبو النمرس

حاول شاب انقاذ طفل من الغرق عقب سقوطه في احدى الترع بمدينة ابو النمرس لتبتلعهما المياه سويا ويلقيا مصرعهما غرقا ونجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشال الجثتين.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق شخصين بإحدى الترع في أبو النمرس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين مصرع شاب وطالب تم تحديد هويتهما.



وعقب الاستعانة برجال الإنقاذ، تم انتشال الجثتين، وأشارت التحريات أن الطالب يعمل مع الشاب وعقب انتهاء عملهما توجه الطفل لترعة مجاورة للاغتسال، واثناء وقوفه على حافة الترعة اختل توازنه وسقط بالمياه، وخلال محاولة الشاب إنقاذه تعرضا للغرق معا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.