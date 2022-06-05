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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال 40 دقيقة.. غواصو الغردقة ينقذون سمكة الراي بعد نزع سنارة عالقة بفمها

صوره موضوعية
صوره موضوعية

أنقذ عدد من الغواصين سمكة الراي بعد أن علقت  سنارة بفمها وخياشيمها، وتمكن الغواصون الذين نجحوا من إخراج السنارة من خياشيم السمكة خلال 40 دقيقة.

 

قال أحمد بيجو، مدرب غطس بالغردقة، إنه كان برفقة مجموعة من السائحين في رحلة غطس تحت الماء بشواطئ الغردقة، وفوجئ بسمكة الراي الشهيرة، وعندما اقتربوا من السمكة، وجد بفمها سنارة تعلقت بخياشيمها.

 

وأضاف أنه استعان بسكين ومساعدة مجموعة الغواصين الذين تمكنوا من تخليص السمكة من السنارة، لافتا إلى أن هذه العملية استغرقت حوالي 40 دقيقة كاملة، «كانت السمكة خلالها هادئة تماما في سكون حتى انتهينا من العملية، ثم انطلقت وهي وترقص وتتمايل، كأنها توجه لنا الشكر قبل أن تنصرف وهي تسبح في سعادة».

الغردقة الغواصين السمك السائحين البحر الأحمر

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