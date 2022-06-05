أبرز اهتمامات صحف السعودية.. تأجيل جولة بايدن إلى الشرق الأوسط.. والتأمين الطبي تغطية مجانية لجميع الفئات

صحف السعودية

في أسبوع: أوامر ملكية.. وحراك اختبارات في "التعليم".. ومواجهة الفساد

تأجيل جولة بايدن إلى الشرق الأوسط

الصحة»: التأمين الطبي تغطية مجانية لجميع الفئات السعودية



تناولت صحف السعودية مجموعة من الأخبار والتقارير الهامة على المستوي المحلي والدولي ففى صحيفة سبق شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث المحلية، التي نالت اهتمام قراء "سبق"، تصدرتها الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بداية الأسبوع، بهدف ضخ دماء جديدة في عددٍ من المناسب، تكون قادرة على العطاء، وترجمة تطلعات المملكة في تحقيق ما تبقى من بنود رؤية 2030.

وبجانب الأوامر الملكية، كانت هناك أخبار أشاعت جوًا من السعادة بين المواطنين، تصدرها حصول 4 موانئ سعودية عن مراكز متقدمة بين الموانئ العالمية، والإنجاز التي حققتها وزارة الزراعة، بحصولها على جائزة القمة العالمية والمرتبة الأولى لمجتمع المعلومات لعام 2022م من فئة الزراعة الرقمية.

وحظي خبر باقات الحج باهتمام الجميع، والتعديلات التي أجرتها وزارة الصحة، بإنشاء شركة الصحة القابضة، والإعلان عن مواعيد الاختبارات، والإعلان عن حلقة جديدة من مكافحة الفساد، والكشف عن حفريات قديمة.. وغيرها من الأخبار

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله عدداً من الأوامر الملكية من بينها إعفاء الربيعة من رئاسة الغذاء والدواء وإعفاء محافظ "التجارة الخارجية" ومنصب جديد للجبير الموانئ السعودية.

من بين 370 ميناءً عالميًا تمكنت 3 موانئ سعودية من الصعود إلى المراتب الأولى وفقًا لمؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي لعام 2021م، الذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال ماركيت إنتليجانس، في إنجاز دولي على صعيد النقل البحري والموانئ.

وجاء ميناء الملك عبدالله برابغ في المركز الأول عالميًا، ليتقدم مركزًا جديدًا بعد أن احتلّ المرتبة الثانية في تقرير عام 2020م، فيما جاء "ميناء جدة الإسلامي" في المرتبة الثامنة، متقدمًا بأكثر من 45 مركزًا عن مرتبته السابقة، بينما استطاع "ميناء الملك عبدالعزيز" في الدمام من التقدم 88 مرتبة؛ ليحتل المرتبة الرابعة عشرة.

حققت السعودية ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة إنجازًا عالميًّا جديدًا، يُضاف لسلسلة الإنجازات التي حصدتها الوزارة هذا العام؛ وذلك بحصولها على جائزة القمة العالمية والمرتبة الأولى لمجتمع المعلومات لعام 2022م من فئة الزراعة الرقمية والخدمات الإلكترونية الرقمية المقدَّمة عبر بوابة "نما."

وأكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور بن هلال المشيطي، أن فوز الوزارة بهذه الجائزة تأتي امتدادًا لدعم القيادة الرشيدة اللامحدود لمنظومة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية للتحول الرقمي في جميع الخدمات المقدمة من الوزارة، ودعم منظومة البحث والتطوير والابتكار وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، والوفد المرافق له.

واستعرض مع الوزير لافروف العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها.

وبشأن الأزمة في أوكرانيا، شدد وزير الخارجية لوزير الخارجية الروسي على موقف المملكة المبني على أسس القانون الدولي ودعمها للجهود الهادفة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار، وأن المملكة على استعداد لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في التوصل إلى حل سياسي للازمة.

وفى صحيفة الشرق الأوسط ذكرت وسائل إعلام أميركية أن الرئيس الأميركي جو بايدن أجّل رحلته إلى منطقة الشرق الأوسط، من نهاية يونيو إلى يوليو.

ونقلت محطة «إن بي سي» الأميركية، عن مسؤولين أميركيين قولهم إن «البيت الأبيض يخطط الآن لرحلة أوسع إلى المنطقة الشهر المقبل». وقال مسؤول كبير في الإدارة: «نحن نعمل على رحلة تشمل المملكة العربية السعودية لحضور قمة دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى زعماء 3 دول عربية (مصر والعراق والأردن)... نعمل على تأكيد التواريخ. وعندما يكون لدينا شيء نعلن عنه، فسنقوم بذلك».

يُذكر أن البيت الأبيض رفض حتى الآن تأكيد تواريخ محددة لزيارة بايدن إلى المنطقة. وبينما لم يتضح بعد سبب التأجيل، قالت أوساط عدة، إنه قد يكون ناجماً عن «تعقيدات» تحاول إدارة بايدن حلّها قبل الزيارة، للحصول على نتائج إيجابية منها.

ونقلت مواقع إخبارية أميركية عن مسؤولين إسرائيليين تأكيدهم تأجيل الزيارة «بسبب الجدول الزمني والشعور بالحاجة إلى مزيد من الوقت للعمل على مضمونها».

وفى صحيفة المدينة قال الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة: إن مركز التأمين الصحي الوطني سيوفر تغطية تأمينية مجانية لكل المشمولين بالخدمات الصحية الحكومية والمستفيدين منها من كل الفئات.

وأوضح العبد العالي -حسب مقابلة مع «العربية»- أن التغطية تضم العاطلين عن العمل والتابعين لـ»ساند» وغيرهم، وأشار إلى أن استدامة مجانية العلاج في أفضل المعايير هي من الأمور الأساسية التي سيحققها المركز من خلال تمويل كامل مقدم من الدولة للشرائح المستفيدة المشمولة بالخدمات الصحية الحكومية.

وحسب البيانات، قال وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أمس: إن موافقة مجلس الوزراء على تأسيس شركة الصحة القابضة وتنظيم مركز التأمين الصحي الوطني سيمكّن من رفع فاعلية أداء المنظومة الصحية، وكشف قرار تأسيس شركة الصحة القابضة الموافقة على نقل الموظفين والعاملين ذوي العلاقة بتقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها التابعين لوزارة الصحة إلى شركة الصحة القابضة أو إلى أي من شركاتها التابعة.

