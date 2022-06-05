موعد مباراة منتخب مصر ضد غينيا والقنوات الناقلة

يستضيف منتخب مصر نظيره غينيا، اليوم الأحد ، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا 2023.

وتقام مباراة منتخب مصر ضد منتخب غينيا اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 3

ويستهدف منتخب مصر في ظهوره الأول تحت تحت المدير الفني الجديد إيهاب جلال، تحقيق بداية قوية في تصفيات أمم إفريقيا، بالتغلب على منتخب غينيا .

وقال إيهاب جلال خلال المؤتمر الصحفي لمباراة غينيا:" نخوض مباراتين رسميتين خلال الأجندة الدولية الحالية نسعي للفوز بهما لكن لن نتحدث عن لقاء إثيوبيا حاليا فتركيزنا منصب على لقاء غينيا، وتحقيق النقاط الثلاثة هدفنا في بداية المشوار”.

وكان اتحاد الكرة أعلن في شهر أبريل الماضي، تولي إيهاب جلال مهمة قيادة منتخب مصر، خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة بتصفيات أمم إفريقيا 2023، بجانب منتخبات غينيا ومالاوي وإثيوبيا.

قائمة منتخب مصر لمواجهة غينيا:



محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جــاد- عمر جابر -عمر كمال - محمود علاء - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- محمد عبد المنعم محمود الونش -أحمد حجازي - كريم حافظ - عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد النني -مهند لاشين - أحمد حمدي - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - محمد صلاح - أحمد سيد “زيزو محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف - مصطفى محمد.