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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدراجة كهربائية.. المغامر المصرى على عبده يطلق مبادرة The ride to COP27

صدى البلد

تحت رعاية وزارة البيئة وفى إطار مبادرة اتحضر  للاخضر وتزامنا مع احتفالات الوزارة بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٢، والذى يأتي هذا العام تحت شعار "لا نملك سوى أرض واحدة"، يشارك المغامر المصري علي عبده حامل اللقب العالمي في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية ومؤسس مبادرة "100 مصر" فى تلك الفعاليات باطلاق مبادرة  "The ride to COP27”، بالانطلاق فى رحلة خلال الفترة من ٤ - ٥  يونيو الجارى تشمل عددا من محافظات مصر.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن سعادتها بتلك المبادرة ، متمنيه التوفيق للمغامر المصرى "على عبده " مؤكدة ان المجتمع المدني والشباب شريك أساسي في نجاح مؤتمر COP27.

وأشارت  إلى ضرورة الاستفادة من مثل تلك المبادرات لنشر أهداف حماية البيئة ، والدعوة لمشاركة كافة فئات المجتمع في نشر الوعى بقضية التغير المناخى .

وتتضمن المبادرة  تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة في عدد من محافظات الجمهورية علي متن دراجة كهربائية لنقل تجارب مختلفة وقصص نجاح في رفع الوعي البيئى،  والحفاظ على البيئة، ومكافحة والتكيف مع التغيرات المناخية.

وتنطلق  الرحلة من محافظة القاهرة لزيارة عدد من المدن بمحافظات مختلفة (الاسماعيلية – بورسعيد – دمياط - بلطيم – رشيد - الاسكندرية).

وتهدف تلك المبادرة  إلي توحيد جهود جميع الجهات والأشخاص العاملين في المجال البيئي في مصر لرفع وعي الشباب بقضية  تغير المناخ وتسليط الضوء على مجهودات الدولة والمجتمع المدني و القطاع الخاص والافراد في الحفاظ على البيئة والمساهمة فى تقليل الآثار السلبية لتغير المناخ، وايضا الترويج لاستضافة مصر لقمة المناخ القادم cop27 .

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الاحتفال بيوم البيئة العالمى ٥ يونيو ٢٠٢٢ المغامر المصري محافظات الجمهورية

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