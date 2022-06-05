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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

9 فوائد صحية لعشبة المورينجا.. أبرزها محاربة السكري وأمراض القلب

المورينجا
المورينجا

فوائد صحية لعشبة المورينجا لصحتك  لاحتوائه على البروتينات والمعادن والكربوهيدرات إليك فوائد عشبة المورينجا لصحتك وفقا لموقع بولد سكاى الهندي 

1.  تقلل من الربو

كشفت دراسة طبية حديثة أن تناول 3 جرامات من المورينجا مرتين يوميًا يقلل من الربو. سيعزز وظائف الرئة بشكل كبير ، مما يوفر طرقًا لتجنب صعوبات التنفس. يمكنك التعافي من أعراض الربو بعد إضافة الصباح إلى نظامك الغذائي.

3. يخفض مرض السكري

هل أنت شخص مصاب بالسكري وتريد خفض مستويات السكر في الدم يمكن لإضافة عشبة المورينجا  أن تفعل العجائب في خفض مستويات مرض السكري ..

4.  تقاوم المورينجا الالتهابات 

 يجب أن تأخذ المورينجا لمحاربة الالتهابات الشائعة 

الحماية من الأمراض المزمنة أبرزها ...فوائد عشبة شاي المورينجا

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5. يحمي الكبد 

يعد الكبد عضوًا مهمًا في جسمك وهو مسؤول عن العديد من الوظائف و في الوقت نفسه ، يجب التأكد من عدم تعرضه لأي ضرر أو مشاكل أخرى. تتيح لك إضافة شاي المورينجا في الصباح إلى طعامك حماية الكبد من المشاكل التي تسببها الأدوية وعوامل أخرى.

6. يمنع ويعالج السرطان

تناول المورينجا يمنع أعراض السرطان ، مما يساعد على اتباع نمط حياة صحي. إذا كنت مريضًا بالسرطان ، فإن تناول المورينجا يمكّنك من التحكم في الأعراض بشكل فعال. يمكنك تناول المكملات بعد استشارة الطبيب لتقليل المضاعفات.

7. يعالج مشاكل المعدة 


يمكن أن تسبب مشاكل المعدة العديد من المضايقات و يعتبر مستخلص المورينجا مناسبًا لك عندما تريد علاج اضطرابات المعدة 

8. تحسين المزاج

 
المورينجا هو مُحسِّن قوي للمزاج يسمح لك بالتخلص من التوتر والاكتئاب والقلق والإرهاق العقلي وما إلى ذلك ، وهو يلعب دورًا رئيسيًا في استرخاء عقلك مما يتيح لك الحفاظ على صحتك العقلية في حالة مثالية. 

9.  نظام القلب والأوعية الدموية 


ستؤدي إضافة مستخلص المورينجا  إلى طعامك إلى حماية  القلب والأوعية الدموية   من خلال تلبية احتياجاتك الأساسية.

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